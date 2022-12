Irene Urdangarin ya sabe cómo es el tratamiento que sigue su hermano

Irene Urdangarin es la menor de los hijos de Iñaki y la infanta Cristina. Nacida en junio de 2005, la joven es, posiblemente, una de las nietas menos conocidas del rey emérito. La joven es la décima en la línea de sucesión al trono.

Y es que Irene parece llevar una muy buena relación con el resto de sus primos y primas. A pesar de la distancia, mantiene una bonita amistad con sus familiares. La pequeña vive actualmente en Ginebra (Suiza) con el resto de su familia.

Irene Urdangarin nació en Barcelona, donde estudió en el liceo francés. Sin embargo, en 2009 se trasladaron a Washington D.C. hasta 2012. Ese fue el año en el que se trasladaron a la capital sueca.

| Europa Press

Así lo corroboraba Victoria Federica, quien se ha lanzado a vivir una vida como influencer y muy cerca a los medios de comunicación. Eso sí, no suele hablar de las cosas más privadas de la familia. "He vivido mi infancia con ambas familias, así que he podido compartir mucho tiempo con mis primos", decía en una entrevista.

Sin embargo, estos últimos años están siendo difíciles para los pequeños Urdangarin. Los que fueran duques de Mallorca están en trámites de divorcio, tras haber pasado varias crisis en su matrimonio. Algo que habría afectado a los pequeños de la casa.

Estos llevarían una relación poco amistosa, especialmente después de la estorsión y el fraude que cometieron. Un hecho que todos conocemos como el 'caso Nóos', en el que Iñaki fue condenado y ha causado una mala situación económica para él.

Irene Urdangarin, apoyo para su querido hermano

Por su parte, Pablo Urdangarin acaba de cumplir 22 años, el joven sopló las velas el pasado 6 de diciembre. El joven, además, está haciendo frente a una complicada lesión que se produjo en el primer partido contra el Barça. Sufre de un esguince de tobillo en el pie derecho que tiene que llevar en una férula y se ayuda con una muleta.

El hermano de Irene Urdangarin ha seguido los pasos de su padre en cuanto al balonmano. Compagina sus estudios en sports management con el deporte y su vida familiar. "Mi padre, por ejemplo, ha sido deportista y ha tenido que estudiar a la vez que jugaba a balonmano", relataba en una entrevista.

| Europa Press

"Siempre he tenido a mis padres diciéndome que es muy importante. Nunca sabes cuándo puede pasar algo o cuándo se te puede acabar la carrera deportiva".

Y es que estas celebraciones serán muy distintas para la familia Borbón-Urdangarin. No se sabe si la familia se reencontrará para la Navidad. Unas fechas muy especiales para la familia real, pues significa una celebración del catolicismo, religión que defienden a fuego, y una oportunidad para estar juntos.

Irene Urdangarin tendrá que moverse desde el país alpino hasta España para poder ver a sus queridos primos. La pequeña podrá disfrutar de los regalos y de lo bueno de la navidad, aunque sea en unas circunstancias particulares.

