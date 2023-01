Irene Urdangarin reconoce que han vuelto a verse y que todo está arreglado

Irene Urdangarin siempre ha estado al margen de la prensa, nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de ninguna noticia. Sin embargo, los tiempos han cambiado y su familia ya no tiene tanta mala fama como antes, así que ha actuado en consecuencia. El pasado mes de diciembre ha estado en España y, según publica ¡Hola!, ha aprovechado para reconocer los rumores.

Irene Urdangarin forma parte de un grupo llamado “las Chicas Borbón” y el medio citado anteriormente confirma que han vuelto. Los integrantes de este club son: la reina Sofía, las infantas Cristina y Elena y Victoria Federica. Han estado un tiempo separadas, pero acaban de volver e Irene ha reconocido que están otra vez juntas y que todo se ha arreglado.

Irene es muy responsable y le ha aconsejado a su madre que cambie de actitud, que intente ser menos esquiva con la prensa. La infanta le habría dado la razón, por eso no ha escondido lo que está pasando en su familia: no tiene razones para ocultarse. La cita se produjo el 20 de diciembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Irene aprovechó que su tía Elena cumplía 59 años para viajar hasta la capital y celebrar con ella una fiesta que pasará a la historia. Siempre han tenido buena relación, a pesar de que hayan estado unos meses sin verse por problemas ajenos a ambas. La infanta Cristina decidió separarse de Iñaki y Elena no quería verse salpicada, por eso le apoyó desde la distancia.

La joven Urdangarin ha conseguido que su madre sea mucho más receptiva, por eso también estuvo en el reencuentro. No lo esconde y se mostró bastante amable con la prensa, actitud que no es muy frecuente en ella porque siempre tiene algún problema. Es cierto que debe dar la cara en situaciones bastante tensas, por eso su comportamiento es tan distante.

Irene Urdangarin ha hecho un gran esfuerzo

Irene y su hermano Pablo son posiblemente los miembros más queridos de la familia Urdangarin y eso conlleva una responsabilidad. Ninguno puede cometer errores porque todos los ojos están puestos en ellos: son la esperanza del clan, lo último que queda. La infanta Cristina les ha pedido que sean discretos y ambos están cumpliendo este propósito, nadie puede decir nada malo de ellos.

La exmujer de Iñaki, según ha salido publicado, estuvo dudando y no sabía si asistiría a al reencuentro de “las Chicas Borbón”. Finalmente pensó que no tenía ningún motivo para esconderlo, ya no quiere vivir en la sombra porque no ha hecho nada malo. Por eso decidió presentarse en Madrid y se dejó fotografiar, protagonizando unas imágenes que acaban de ver la luz.

El sector femenino de “las borbonas” ha vuelto, pero con tres grandes ausencias: la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hay una explicación: ellas juegan en otro campo y nunca han formado parte de este club. Eso no quiere decir que hubieran sido mal recibidas, simplemente que no se agrupan bajo este nombre porque tienen otros reconocimientos.

Irene Urdangarin da buenos consejos

Irene siempre ha tenido un vínculo maravilloso con su prima Victoria Federica, mucho más que con las hijas de Letizia. La explicación es sencilla: ha pasado más tiempo con ellas porque Cristina y Elena siempre han estado unidas. La exmujer de Iñaki no quiere disimilar más, ya no lo esconde: ella también forma parte de la familia.

Urdangarin ha reconocido a su círculo más próximo que “las Chicas Borbón” han vuelto y alguien lo ha filtrado. De todas formas era un secreto que iba a terminar saliendo porque la revista ¡Hola! había comprado unas fotos muy significativas. El reencuentro, como muestra la publicación, ha estado cargado de emoción y amor.

