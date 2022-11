Irene Urdangarin y su novio toman una decisión que disgusta a Iñaki

Irene Urdangarin pertenece a una familia importante y sabe que está bajo el foco mediático, pero no tiene más remedio que aguantar. Sus padres han formado parte, para bien o para mal, de la historia de España y ahora solamente le queda salir adelante. Cuentan que ha tenido muchos problemas, sobre todo cuando se enteró de que la infanta Cristina quería divorciarse.

Irene Urdangarin ha descubierto que han escrito un libro sobre su padre que no le deja en buen lugar: habla de su estancia en prisión. Recordemos que fue condenado por un delito económico e internó en una prisión de mujeres que supuestamente era bastante cómoda. Nacho Gay, autor del libro que ha salido publicado, ha sacado a la luz un gran secreto.

| GTRES

Irene, según el periodista anterior, se negó a ver a su padre en varias ocasiones y le dio plantón porque quería estar con su novio. Ha concedido una entrevista en Sálvame y no ha dicho explícitamente que la joven quisiera estar con su amor, pero lo ha insinuado. La colaboradora Lydia Lozano ha ido más allá y ha asegurado que Iñaki siempre ha tenido tensiones con su hija.

Irene supuestamente decepcionó al antiguo duque de Palma, pero no fue la única: la infanta Cristina tomó la misma decisión. Nacho asegura que Iñaki tenía muchos privilegios en prisión, pero promete que en ningún momento su mujer le hizo una visita. Podía entrar por otra puerta y disfrutar de ciertas comodidades, pero no quiso para no generar polémica.

Urdangarin, el yerno del rey, cumplió su condena, pero dice que lo hizo de una forma bastante cómoda. “Fue el primer preso de España en dormir en una cama de matrimonio”, cuenta Nacho en una entrevista que ha concedido en Antena 3. Cuando estuvo en Telecinco insinuó que el ex de Cristina de Borbón tenía un teléfono móvil en su celda.

Irene Urdangarin se negó a hacer la vista

Irene acaparó los titulares de todos los medios cuando salió a la luz el divorcio de sus padres porque era la que más molesta estaba. No aceptaba que su padre le hubiera sido desleal a Cristina, a pesar de que el exmatrimonio no ha confirmado en engaño. La revista Lecturas mostró unas imágenes que probaban la presunta infidelidad y ahí empezó todo.

| GTRES

La joven Urdangarin se posicionó al lado de Cristina y nunca ha dejado que nadie le hable mal de ella en privado. También es cierto que Iñaki logró reconducir la situación en el último momento porque para él lo más importante es el bienestar de sus hijos. Juan, según ha contado la periodista Pilar Eyre, tuvo que pedir ayuda porque no sabía cómo actuar.

La prima de Leonor y Sofía supuestamente eligió a su novio en un momento delicado para la familia, al menos eso insinúan. En Sálvame se han sorprendido al descubrir todos los privilegios que el ex de Cristina de Borbón tuvo en la cárcel. Cuentan que su celda era tan grande que parecía un apartamento, pero no fue suficiente para calmar su desazón.

Irene Urdangarin ha salido favorecida

Irene, a pesar de que está viviendo una situación delicada, ha salido beneficiada de lo que está pasando. Su comportamiento ha sido bastante adecuado, sobre todo han destacado algo: no ha protagonizado ningún revuelo. A su edad, Victoria Federica y Froilán ya habían sido objetivo de muchos periodistas.

Urdangarin ha tenido suerte, pues sus hijos nunca le han echado nada en cara y siempre le han apoyado. Es cierto, tal y como cuenta Lydia Lozano, que la pequeña de la casa le ha puesto las cosas más complicadas. Pero siempre ha terminado la mano porque sabe que todos pueden equivocarse.