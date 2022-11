Irene Urdangarin desvela que sus padres no se van a divorciar y cuenta el motivo

Irene Urdangarin, la hija de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, se ha enterado del motivo por el que sus padres siguen sin divorciarse. Y todo, a pesar de hacer vidas separadas desde hace tiempo.

Irene Urdangarin no daba crédito cuando ha confirmado que tanto Iñaki como la infanta parece no tener ninguna prisa en hacer formal su ruptura matrimonial.

Se ha conocido en las últimas horas que hasta el mes de junio de 2023, el ex yerno del rey emérito y la hermana de Felipe VI seguirán siendo marido y mujer. Aún resta medio año más para que se ejecute uno de los divorcios más mediáticos del país.

El motivo no es otro que la expareja ha puesto de manifiesto que no iniciarán este proceso hasta que Irene no cumpla los 18 años.

Irene Urdangarin confirma que no se divorcian por su culpa

Será el próximo 5 de julio de 2023 cuando la joven obtenga la mayoría de edad y cuando, de forma definitiva, Iñaki y Cristina se separarán para siempre.

Esta información ha sido desvelada por el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, en la que han incidido en un asunto concreto.

Y es que ninguno de los dos contendientes ha contratado a día de hoy un abogado para llevar a cabo este divorcio. Tampoco se han estudiado, por ahora, aquellas cláusulas complementarias a las capitulaciones matrimoniales que se fijaron en octubre de 1997. Quedaron marcadas cuando tuvo lugar la boda de Iñaki y Cristina en Barcelona.

Lo cierto es que el mayor objetivo de ambos es el bienestar de sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Ellos van por delante de todo y aunque los tres primeros ya se han labrado una carrera en diversos puntos de Europa, aún no su hija.

Irene Urdangarin ya sabe la fecha del divorcio más mediático

Los dos hijos mayores residen en nuestro país y el tercero en el Reino Unido. Pero Irene aún no es mayor de edad y sigue viviendo en Ginebra con su madre.

El caso es que ambos han querido que Irene Urdangarin esté más protegida que nunca. No desean que le afecte en su rendimiento académico en el prestigioso colegio Internacionale de la Route de Chene.

Por tanto, por fin sabemos que la única razón por la que no se llevaba a cabo ese divorcio era por esta espera. El caso es que ya ha empezado la cuenta atrás y esta finalizará en junio del año que viene.

La relación familiar es buena a meses del divorcio

Por ahora, también se ha sabido según las palabras de Alejandra Prat, que la relación es bastante cordial entre la familia. Y hace unos días vimos a Urdangarin estar en Barcelona con sus tres hijos mayores.

Juan y Miguel viajaron hasta la capital catalana donde reside Pablo, jugador del Barça de balonmano, para disfrutar y pasar tiempo de calidad en familia.

Todos ellos fueron vistos en un restaurante barcelonés y los que estuvieron presentes en las cercanías del mismo vieron que el ambiente era distendido y que disfrutaron de una gran velada.

Por ahora, tanto Urdangarin como Ainhoa Armentia, su pareja actual, no se han dejado ver en público junto a los hijos de Iñaki. Pero tarde o temprano seguro que cambian las tornas. Y el padre de Irene Urdangarin y la contable vasca acaban por ceder y dejar que les fotografíen con la familia del vitoriano.