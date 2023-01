Irene Urdangarin comprueba que lo de su abuela no tiene solución

Irene Urdangarin es una joven discreta que, como hemos sabido por los medios, se preocupa mucho por su familia. Así, lo ha pasado mal por la separación de sus padres y también porque sus primos hayan vuelto a ponerse en el ojo del huracán por nuevos escándalos. Y, además, parece no gustarle en absoluto la situación que vive su abuela materna, la reina Sofía.

Ella sabe que ha salido a la luz que la monarca emérita está pasando las fiestas navideñas sola, lo que resulta bastante triste teniendo en cuenta la gran familia que posee. Pero también tiene claro que esto es fruto de que la mujer siempre ha sido una persona que ha marcado mucha distancia con los demás. De ahí que no tiene amigas, que la relación con sus hijas no ha sido tan cercana y tampoco con su nuera, porque no le agradan ciertas ideas que esta tiene.

Vamos que la joven es consciente de que la esposa de Juan Carlos I nunca ha conseguido abrirse del todo y esto le ha granjeado encontrarse en esta complicada tesitura. Y a estas alturas de la vida ya no tiene remedio. Irene sabe que su abuela es así y ya no va a cambiar, aunque le suponga sentirse muy sola.

Irene Urdangarin conoce la realidad

La hija de la infanta Cristina ha visto que la periodista Pilar Eyre ha publicado en su blog en Lecturas, No es por maldad, la dura situación de la reina Sofía. Lo ha hecho diciendo: “Está pasando sin su hijo y sus nietas estas festividades navideñas. Y, si Dios no lo remedia, también entrará en el nuevo año en soledad”.

Irene si ha leído el citado artículo habrá podido descubrir que en el mismo aquella explica cómo ha llegado la emérita a este punto. Expone que si vive las fiestas en soledad es porque ha sido una persona que nunca ha estrechado lazos con nadie. Por ejemplo, no tiene amigas, como ella misma relató a Pilar Urbano en una entrevista.

En este sentido, se cuenta que siempre rechazó relacionarse con la aristocracia, la clase más cercana a ella, porque le parecía un ambiente superficial. No consiguió forjarse ninguna amistad en dicho círculo, pero es que tampoco congenió con las hermanas de su marido. Con estas nunca creó vínculo porque no olvidaba que en la disputa entre Juan Carlos y su padre por el trono apoyaron a este último.

La menor de los Urdangarin ha leído además que si su abuela no tiene amistades es también porque no ofrece un trato 'agradable'. Según Eyre, una persona cercana a la monarquía le dijo que “pregunta mucho, todos los temas que trata son enjundiosos, no sabe llevar una conversación relajada. No entiende nuestro sentido del humor, no da confianzas, es muy difícil simpatizar con ella”.

Irene Urdangarin sabe la verdad sobre la situación familiar

La hija de Iñaki Urdangarin ha visto que la periodista ha desvelado que Sofía también cuenta con una difícil situación a nivel familiar. Está distanciada de su marido, que vive en Abu Dabi, tras salir a la luz sus escándalos financieros y amorosos, de lo que se alegra. Esposo con el que hace años mantiene una relación realmente tensa, como se ha visto incluso en algún acto público.

De igual modo, Irene tiene claro que su abuela materna no tiene una relación con sus hijas tan estrecha como se podía pensar. Eyre ha explicado que “no ha sabido crear familia”. A lo que ha añadido: “Desde que eran niñas, Elena y Cristina estaban acostumbradas a pedir ayuda a su padre o a Sabino antes que a su madre”.

Irene Urdangarin descubre el vínculo entre su abuela y la familia de su tío

Eso sí, en el artículo se expone que con su hijo, el ahora rey Felipe VI, la relación era mucho más cercana, confidente y especial. Lo mimó en exceso y se entregó a sus atenciones, llegando a haber afirmado incluso que estaba enamorada de él cuando era un niño

Sin embargo, el paso de los años y la llegada de Letizia a la vida de él cambiaron las cosas. Sí, porque a la emérita no le gusta que su nuera sea atea ni tampoco que esté a favor del matrimonio homosexual, por lo que relación es tirante.

| GTRES

Vamos, que Irene sabe que Sofía en gran medida es la responsable de su soledad y de que esté pasando estas fiestas navideñas así. La única persona que está siempre a su lado en lo bueno y en lo malo es su hermana, Irene de Grecia.

