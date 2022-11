Irene Rosales confirma el divorcio que temía Kiko Rivera: 'Está con otra'

Irene Rosales está muy preocupada por su marido, Kiko Rivera, desde que este sufrió un ictus. Por este motivo, intenta darle la menor cantidad posible de malas noticias, aunque algunas no se pueden ocultar, como la muerte de su tío Bernardo. Y también ha resultado imposible ocultarle que la madre de su hijo mayor, Jessica Bueno, se ha separado de su marido, Jota Peleteiro.

Al parecer, la pareja ha roto tras nueve años de relación y dos vástagos en común. Y todo porque hay una tercera persona entre los dos.

Irene Rosales descubre el divorcio

La nuera de Isabel Pantoja ha sido este fin de semana cuando ha descubierto que la ex de su marido se ha separado. Y es que en el programa Fiesta lo ha desvelado Amor Romeira. Esta ha explicado que hace meses que el matrimonio ha roto, como así ha podido confirmar.

En concreto, sus palabras han sido estas: “Las informaciones que tengo me llegan por el entorno de la nueva vida de Jota. Hablé con el círculo de Jessica y pude confirmar que era cierto todo lo que me habían contado. Él está viviendo ya con una nueva pareja”.

En este punto, Irene ha visto a la colaboradora relatar todo lo sucedido: “El exfutbolista este verano conoce a una joven, que es de Ibiza. Chica que ha dejado la isla para marcharse a vivir con él a Bilbao. Es más, ella trabaja para una empresa de él, concretamente en la de representación de futbolistas”.

“A mí el entorno de Jessica me dice que está hecha polvo y que no sabe qué hacer, si bajarse a vivir otra vez a Sevilla o si quedarse en Bilbao. La gente que coincide con ella en el colegio dicen que está cabizbaja, con la mirada perdida”.

De igual modo, ha querido dar más datos de la nueva pareja del exfutbolista. Ha afirmado: “Ella sube una storie alardeando de la historia de amor con Jota y me quedé perpleja porque nadie sabía que él no estaba con su mujer. Y al investigar me di cuenta de que entre las seguidoras de la chica había amigas de Bueno”.

| Europa Press

Irene Rosales conoce más datos sobre el 'triángulo amoroso'

La mujer de Kiko Rivera ha escuchado perpleja más detalles que se han dado sobre todo lo que ha ocurrido en torno a esta separación. Así, ha escuchado a Amor contar que la nueva pareja del futbolista se llama Miriam. Y ha explicado que esta hasta hace poco tenía perfil público en las redes y que no ha dudado en mostrar en las mismas su historia de amor.

Asimismo, ha confesado que “todo esto ha ocurrido solo en unos meses”.

Por el momento, esta es toda la información que se ha dado sobre la ruptura, que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Sí, porque durante el reciente mes de septiembre Jessica aún compartía fotos con su marido en Instagram. Mujer que si decide volver a Sevilla dará una gran alegría al marido de Irene, pues tendría a su hijo mayor mucho más cerca.

| Instagram @jessica_bueno

Pero habrá que esperar para ir viendo los pasos que dan la modelo y el exdeportista. Eso sí, la última publicación de ella dice mucho. Es una fotografía de sí misma que acompaña de la letra de la canción Contigo, de Sabina: “Y morirme contigo si me matas”.

“Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”.