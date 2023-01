Insultan a Adela González y se atreve a contar lo que está viviendo

Adela González no se lo ha pensado dos veces a la hora de contarlo todo, después de sentirse atacada e insultada por uno de sus compañeros de Sálvame.

No hay ninguna duda de que Kiko Hernández no ha empezado con muy buen pie este 2023. Y es que, a pesar de que los rumores de su supuesta relación sentimental con Fran Antón surgieron a finales del año pasado, a día de hoy, es un tema que todavía está sin resolver.

Aunque, el compañero de Adela González ha negado por activa y por pasiva tener una relación con su amigo, las múltiples pruebas audiovisuales que se han captado en los últimos meses, echan por tierra el testimonio del colaborador.

Ahora, y tras regresar de sus vacaciones de Navidad junto a Fran Antón en Melilla, el tertuliano se ha encontrado con su primera polémica del año.

Y es que, después de que la semana pasada, Sálvame asegurara que Kiko había huido de la prensa escondido en el maletero de un coche, al compañero de Adela González no le quedó otra opción que pronunciarse al respecto.

El pasado 9 de enero, el exgran hermano negó dicha información, pero el miércoles 11 de enero, el formato para el que trabaja intentó desmontar la versión del televisivo, algo que no le sentó muy bien.

Adela González revela toda la verdad

Tanto Adela González como Mayte Ametlla, una de las directoras de Sálvame, se ha convertido en las dos últimas víctimas de Kiko Hernández. Y es que, tras asegurar que el colaborador estaba mintiendo, este no ha tenido ningún problema en enfrentarse contra ellas.

Después de que Hernández negara haberse instalado en la casa de un familiar de Fran durante su viaje a Melilla, la presentadora del formato aseguró que tienen "un informe que va a desmentir paso por paso y con pruebas" todo lo que dijo su compañero acerca de sus vacaciones.

A continuación, la directora de Sálvame confesó que había enviado a dos equipos de reporteros para seguir a la pareja desde el 30 de diciembre hasta el 5 de enero.

Por eso, y a pesar de que el compañero de Adela González aseguró que había alquilado una casa, "este programa tiene las pruebas de que se alojó en casa de un familiar".

Para darle a Kiko el beneficio de la duda, Mayte le pedió que mostrara la factura del alquiler. "Tururú que te vi. Demuéstrame tú que yo miento", dijo Hernández entre risas, mientras que su jefa aseguraba que tenía "un documento y nuestros reporteros pueden decir que te vieron en esa casa".

Tras esta primera trifulca, Kiko quiso destapar otra de las supuestas mentiras que se habían contado en el plató. Y es que, según el compañero de Adela González, "es imposible que me hayáis pillado en Melilla el 30, el 31 y 1".

"Tu ayer dijiste que pasaste Nochevieja con Fran Antón", le recordó Mayte. "¿Y dije Melilla?", preguntó Kiko, intentando pillar en un renuncio a su jefa. Fue en este momento cuando la directora aseguró que "Fran Antón lo pasó en Melilla y te lo voy a demostrar".

Maite le preguntó si la vivienda que supuestamente alquiló era de un familiar de Fran. "No te lo voy a decir", ha dicho él. "Ayer me dijiste que no y hoy que no me lo vas a decir", le recriminó Ametlla.

Fue entonces cuando Adela González quiso entrar en la discusión para contradecir la versión del tertuliano. "Se te ha olvidado todo. Yo tengo una memoria de chorlito, pero eso lo tengo aquí".

"¿Y no tienes otra cosa mejor que recordar? Qué vida más maravillosa", le espetó Kiko, en un intento por burlarse de su compañera. "Yo en el trabajo me involucro muchísimo y me entra todo", aseguró la periodista.

"Pero si tienes memoria de chorlito, lo acabas de decir, qué mentirosa. La gran mentira de Adela González", sentenció el presentador de Mejor llama a Kiko.

