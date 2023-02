Íñigo Onieva decide que hablarán del embarazo y contarán la verdad

Íñigo Onieva tenía claro que la mujer con la que se va a casar el próximo mes de junio iba a reaparecer en El Hormiguero. Como cada semana, la influencer debía dar la cara y afrontar los temas de actualidad que le atañen, como esos rumores de embarazo que han salido en los últimos días.

Íñigo Onieva confirmó a través del representante de la marquesa de Griñón que esta noticia era falsa, a ella le han seguido insistiendo sobre ello.

Así las cosas, ha sido en el programa en el que colabora cada jueves el lugar donde ha tenido que explayarse más sobre un rumor que le ha sorprendido notablemente.

Pablo Motos comenzaba una nueva mesa de actualidad con Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, que acompañaban a Tamara Falcó otro jueves más.

Íñigo Onieva confirma que los rumores de embarazo eran falsos

La primera pregunta ha sido clara y es si la televisiva estaba embarazada. "La noticia está en todas partes, dicen que estás embarazada", le exponía sinceramente el presentador valenciano.

Así las cosas, la colaboradora de Antena 3 ha sido más clara que nunca y ha zanjado tal embarazo junto a Íñigo Onieva.

"Lo ha dicho un TikToker, pero es mentira, no estoy embarazada, al cien por cien". Lo cierto es que la anécdota curiosa de la noche la ha protagonizado la susodicha. Todo ha sucedido cuando le confesaba a Pablo Motos que hasta su suegra, Carolina Molas, le hizo la misma pregunta hace unas horas.

Se la cuestionó con cierta esperanza de que Tamara confesase que estaba en estado de buena esperanza, pero nada más lejos de la realidad.

Íñigo Onieva asume que ahora no es el momento

"Primero, me enteré por un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho, ¿hay algo que me quieras contar? Y le he dicho que nada", decía entre risas la prometida de Íñigo Onieva.

Una noticia que, sin duda, no ha sido la única que ha tenido como protagonista a la pareja de Onieva. Y es que en la tertulia de El Hormiguero también han querido preguntarle por ese rumor de que iba a vender 'El Rincón'.

Viendo que los colaboradores pinchaban en hueso sobre la noticia del embarazo, ya que quedaba más que claro que eran rumores infundados, han cambiado a este otro tema.

Íñigo Onieva escucha atento: "Hasta mi madre me ha preguntado qué voy a hacer"

"Tampoco vendo 'El Rincón', mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto que nos hace mucha ilusión. No se vende y no sabemos muy bien de dónde sale esa noticia. Hasta mi madre me ha preguntado qué voy a hacer y si lo vendía de verdad", ha expuesto la marquesa de Griñón.

"Dicen que lo vendes por siete millones y yo te iba a ofrecer seis millones", le ha espetado el de Requena en tono irónico.

La pareja de Íñigo Onieva le ha respondido que desea "no hablar mucho". Y cuando le han cuestionado por la idea que tiene junto a su hermano ha sido muy discreta. "Por ahora lo que vamos a hacer allí es mi boda", ha dicho.

En otro orden de cosas, la colaboradora de El Hormiguero ha dejado claro si va a desfilar en la Semana de la Moda de Madrid.

"No voy a desfilar, sino que varias modelos van a estar en Cibeles con parte de mi colección con Pedro del Hierro". Así ha sentenciado ante la mirada atenta de sus compañeros de mesa.