La infanta Sofía, muda al descubrir dónde vivía realmente su abuela

La infanta Sofía, como toda su familia, está molesta porque Corinna Larsen, la que fue amante de su abuelo, esté sacando a la luz aspectos de la vida privada de él. Lo está haciendo a través de un podcast titulado Corinna y el Rey. Podcast en el que ha hablado de caída en la cacería de Botsuana y ahora se ha referido a la mujer del emérito.

En concreto, la alemana ha desvelado dónde vivía la madre de Felipe VI durante los momentos más complicados de los últimos años. Y su revelación ha dejado boquiabiertos a todos.

La infanta Sofía descubre el 'hogar' de su abuela paterna

La hija menor de la reina Letizia sabe que las confesiones de Larsen están dando mucho de lo que hablar tanto en nuestro país como fuera de él. Ahora se ha producido la emisión de un nuevo capítulo del podcast, Falsa Navidad, y se ha sacado a la luz una información sorprendente.

La amante ha declarado que cuando se publicó su affaire y se gestaba la abdicación de él, la mujer de este no vivía aquí. Al parecer, lo hacía en el Hotel Claridge de Londres, “lejos de su marido infiel. Solo vuela a España para eventos oficiales”.

| GTRES

Según Corinna, la madre de Felipe VI quería estar alejada de su esposo y de toda la polémica que le rodeaba. Por esto, se hospedaba en dicho hotel, que tiene mucho significado para ella. Sí, porque fue en él donde conoció al padre de sus hijos y donde posó con él cuando dieron a conocer su compromiso.

La infanta Sofía ha descubierto que dicho hotel data del siglo XIX, que cuenta con espacios tan singulares como una galería de arte y que tiene suites de verdadero lujo. Se sospecha que la abuela de la joven habría podido alojarse en alguna de estas, que tienen más de 220 metros cuadrados y cuentan con mayordomo durante las 24 horas.

Eso sí, desde que Juan Carlos I se marchó a Abu Dabi, la suegra de Letizia vive en el Palacio de la Zarzuela.

| GTRES

La infanta Sofía conoce las Navidades más peculiares de su abuelo

La hermana de Leonor ha podido conocer a través del testimonio de Larsen más detalles desconocidos de la vida de su abuelo. Exactamente, la alemana ha narrado que en las Navidades anteriores a su abdicación, él no quería pasarlas con su familia. Y es que “las relaciones familiares se habían deteriorado tanto que me dijo que no podía soportar la idea de estar con ellos”.

Él era consciente de que estaba obligado a pasar el 24 de diciembre con su esposa, sus hijos y demás familiares. Y así lo hizo, pero disfrutó de una Navidad adelantada con amigos y Corinna, con la que mantenía buena relación aunque no eran ya pareja. Se organizó una Nochebuena anticipada para su satisfacción, en la que no faltaron regalos, árboles navideños y todo lo necesario para una velada tan especial.

| Gtres

Sofía ha visto a la amante de su abuelo referirse a dicha fiesta como “un espectáculo de circo para mantener feliz a ese hombre poderoso. Estaba rodeado de aduladores babosos. Lo que articulaba como deseo debía hacerse realidad”.

“Todo se articuló como si fuera el día 24, pero sin serlo: champán, vestidos elegantes, hasta la misma cena. Pensé que era una situación completamente surrealista ¿La gente no entiende que hay algo que no va bien en la cabeza de esta persona y que el resto lo estamos promoviendo?”.