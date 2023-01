Iñaki Urdangarin recibe la peor noticia y uno de sus hermanos se rompe

Iñaki Urdangarin pensaba que había pasado lo peor, pero se equivocaba: uno de sus familiares más cercanos tiene problemas. Según ha salido publicado, Urdangarin está muy preocupado porque no esperaba recibir una noticia tan dura. Lo que ha pasado no tiene vuelta atrás y ahora solamente puede hacer una cosa: apoyar a su hermano Mikel, el verdadero afectado.

Iñaki Urdangarin, siguiendo las informaciones contrastadas, no ha tardado en ponerse en contacto con Mikel tras recibir la última hora. El discreto hermano de Urdangarin era director de un centro deportivo que es propiedad de la Fundación Vital, que depende del PNV. Sus responsables han decidido que lo mejor para la empresa era despedirle y eso que llevaba 27 años en el cargo.

Iñaki está muy afectado por la noticia, aseguran que ha hecho todo lo posible y que no ha conseguido nada, sus contactos ya no sirven. Habría intentado hablar con los responsables de la empresa anterior, pero la decisión está tomada y no hay posibilidad de cambio. Eso sí, Mikel Urdangarin recibirá una cuantiosa indemnización: concretamente 350.000 euros.

Iñaki sabe mejor que nadie que su hermano está hundido, no esperaba este desenlace y creía que iba a jubilarse en el club. El diario 20 Minutos ha confirmado los peores presagios: no hay solución y Mikel debe buscarse otro trabajo o disfrutar de la indemnización. El exmarido de la infanta Cristina ha intentado ayudarle en todo lo posible, pero no consigue animarle.

Urdangarin sabe que los medios no han contado la verdad sobre su familia: están muy unidos, por eso todos están afectados. Mikel podrá mantener su nivel de vida por un tiempo, pero es necesario que encuentre alguna solución antes de que avance el problema. Ha demostrado con creces estar a la altura, al menos eso es lo que dicen sus antiguos compañeros.

Iñaki Urdangarin vuelve a alimentar la polémica

Iñaki pertenece a una familia importante de Vitoria y ahora está saliendo a la luz ciertos secretos que no le están haciendo ningún bien. Según ha publicado El Mundo, Mikel consiguió su puesto directivo en el club gracias a su padre. Empezó a trabajar allí en 1997 y por aquel entonces Juan María, el patriarca del clan, era presidente de Caja Vital.

Urdangarin cometió un error y ha pagado un precio bastante caro por el mismo, nadie olvida ni perdona lo que hizo. El verdadero problema es que no puede pasar página porque cada vez tiene un asunto diferente para dar explicaciones. Ahora está el tema del despido de su familiar, así como la forma en la que consiguió un puesto de tanta categoría.

El antiguo duque de Palma se ha limitado a guardar silencio, ha recibido la llamada de varios periodistas y no quiere hablar. Eso sí, está siendo uno de los grandes apoyos de Mikel, quien está completamente roto por lo que ha pasado. Fuentes cercanas aseguran que no esperaba este desenlace, sobre todo porque siempre ha contado con el apoyo de sus compañeros.

Iñaki Urdangarin ha demostrado estar a la altura

Iñaki quiere lo mejor para los suyos, así que está muy pendiente de toda esta situación. Tiene otro asunto entre manos: la exposición de sus hijos, que va en aumento. Afortunadamente todos los comentarios que se publican son buenos, los jóvenes tienen cada vez más seguidores.

Urdangarin sabe que su hijo Pablo tiene mucho futuro, tanto en el terreno deportivo como en el mediático. Es muy joven y ya se ha ganado a gran parte de los periodistas que le han entrevistado. Es capaz de controlar situaciones realmente complicadas, ahora solo queda saber si se ha puesto en contacto con su tío.

