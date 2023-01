Iker Casillas, incapaz de disimular cuánto ha ganado en el último mes

Iker Casillas colgó las botas de fútbol en el verano de 2020 y desde entonces ha intentado encontrar un nuevo rumbo profesional. Precisamente por este motivo decidió probar suerte como comentarista en el reciente Mundial de Qatar. Asumió un nuevo reto que le ha permitido, además de 'mejorar' su currículum, sumar una cuantiosa suma a sus arcas.

Sí, porque se ha desvelado que el exjugador del Real Madrid consiguió embolsarse más de 50 000 € por un mes de trabajo, aproximadamente. Una cantidad cuanto menos sorprendente y que ha generado un enorme debate en redes sociales.

Iker Casillas ve desvelarse su sueldo

El exmarido de Sara Carbonero decidió dejar el fútbol profesional por su edad y por el problema del corazón que sufrió. Así, puso final a su brillante carrera y empezó a barajar opciones profesionales. Y de esta manera llegó a sus manos la posibilidad de ejercer de comentarista del Mundial para La 1.

Aceptó encantado el reto y asumió el mismo con ilusión y con ganas, aunque estuvo algo inquieto tras conocer que su exmujer había sido ingresada. Afortunadamente, lo de ella quedó en un susto y él pudo continuar con esta nueva labor. Dio su punto de vista en todos los partidos que jugó 'La Roja', excepto el último que tuvo que ausentarse por asuntos personales.

El medio El Debate es el que ha desvelado ahora cuánto ganó Iker por este trabajo: 52 500 €. Una cifra realmente asombrosa y que es bastante diferente a la que obtuvo Andrés Iniesta. Este ganó 17 500 €, pero básicamente porque comentó menos partidos.

Al ciudadano de a pie nos parece escandaloso que por este trabajo se hayan llegado a embolsar estas cantidades de dinero. Sin embargo, el periódico que ha desvelado la información ha venido a explicar que “se encuentran dentro de los parámetros normales de la cadena pública para este tipo de perfiles”.

Iker Casillas es consciente del debate

El que fuera portero del Real Madrid ha visto que la publicación de su sueldo y el de Iniesta no ha dejado indiferente a nadie. Buena muestra de esto es que las redes sociales han 'ardido' con la citada información.

Por un lado, hay quienes justifican y entienden el dineral ganado, apoyando así a los citados futbolistas. Lo han hecho con mensajes como “No me gusta el fútbol y tiene un protagonismo desmesurado, pero esto no me indigna” y “No entiendo. Es que ¿se tienen que sentir mal dos exjugadores porque les han pagado por comentar un deporte en el que jugaron la mitad de sus vidas?”.

Por otro lado, están las personas que consideran que es un pastizal lo que se les ha pagado. Estas han dicho cosas como: “Igual entre viajes, alojamiento y manutención costaron otro tanto. Seguro que en hotelitos no se alojaban” y “Vergüenza debería darles a quienes los contrataron”.

En esta misma línea encontramos: “Esto tiene que parar, es una absoluta vergüenza”, “Están faltos de dinero, no llegan a fin de mes. Pobres criaturas” y “Menudo caché tiene Iker”.

Incluso han aparecido internautas que han aprovechado para criticar a Iker por su trabajo en el Mundial. Ejemplos son estos: “Podían haberse quedado en su casa porque más planos no podían ser sus comentarios. Esa política de fichar a exjugadores famosos que son incapaces de expresarse con la mínima corrección como comentaristas me parece errónea”.

Sin olvidar: “Casillas parecía que retransmitía un funeral, qué persona más sosa” y “No tiene idea de fútbol. Sería buen jugador, pero no tiene nada que ver con entender el juego, e Iniesta no tiene discurso. Es un triste”.

