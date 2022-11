Iker Casillas escribe una carta que confirma los peores presagios

Iker Casillas está más agobiado que nunca después de saber que la madre de sus dos hijos se encuentra en una situación delicada. Sara Carbonero tuvo que ingresar el pasado lunes 21 en la Clínica Universitaria de Navarra tras no pasar con éxito una rutinaria revisión médica.

La ex del madrileño ha dejado muy preocupados a todos y los millones de seguidores que quieren lo mejor para la influencer no daban crédito.

Se quedaban de piedra cuando Lecturas desvelaba el pasado miércoles que Sara Carbonero llevaba dos días ingresada y que había sido operada de urgencia.

Y todo después de que los médicos viesen algo extraño en la última revisión de la periodista. El caso es que su exmarido, Iker Casillas, se enteró de esta noticia justo antes de poner rumbo al Mundial de Qatar. Y es que iba a viajar hasta aquel país para debutar como comentarista de TVE y seguir las evoluciones de la cita mundialista.

| GTRES

Iker Casillas confirma las peores noticias tras la operación

A pesar de que la situación parecía controlada, Iker Casillas tenía intención de romper su contrato con TVE y quedarse con la madre de sus hijos.

Pero, al final, lo pensó mejor y decidió no cambiar sus planes para evitar cualquier tipo de sospecha y darle normalidad al asunto. Aunque finalmente la noticia se filtró hace apenas unos días para su desgracia.

No sabemos si Iker se ha arrepentido de esta decisión de no acompañar en estos momentos a la madre de sus pequeños.

El mostoleño ya ha debutado con el comentarista, pero en las últimas horas le ronda por la cabeza regresar a España mucho antes del 18 de diciembre. Este es el día en el que Casillas tenía previsto, a priori, volver a nuestro país nada más finalizar el Mundial de Qatar.

El polémico mensaje de Iker tras filtrarse lo de su exmujer

Con todo, mientras se encuentra en aquel país, Iker Casillas ha reaccionado así a la noticia de Lecturas sobre el estado actual de su ex.

| EuropaPress

El caso es que se le ha visto muy enfadado al exportero del Real Madrid. Ha sacado toda su ira en las redes sociales, y más concretamente en Twitter, contra la prensa.

Un tuit en el que a pesar de no nombrar a su exmujer, es obvio que se refiere a la noticia de ese ingreso urgente. Un mensaje que no deja indiferente a nadie y que se ha vuelto viral a los pocos minutos, logrando cosechar más de 20 000 likes y cientos de comentarios al respecto.

No es la primera vez que Iker Casillas estalla así en sus redes

Esta primera reacción ha sido muy contundente por parte del ex portero internacional. A pesar de estar a miles de kilómetros de Sara, sigue en contacto con ella y con su familia. Todos le informan puntualmente de cómo avanza su estado mientras que sigue ingresada en el hospital madrileño.

Iker Casillas ha puesto el grito en el cielo igual que ha hecho en otras ocasiones cuando se ha hablado de su vida privada. Fundamentalmente, cuando la prensa del corazón se ha referido a sus posibles conquistas, aunque él siempre ha desmentido de forma tajante esos rumores sobre su vida más íntima.

En este caso, el tema que le ha ocupado esta semana es demasiado sensible. Y de nuevo ha vuelto a dejar claro que no está de acuerdo con la actitud de la prensa. No le hace gracia que se filtre un tema que es muy sensible y complicado, especialmente para los dos hijos que tienen en común el ex matrimonio.