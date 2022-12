El señor que entra en casa de Isabel Preysler aprovechando su debilidad

Isabel Preysler se convertía ayer en protagonista absoluta de la prensa del corazón. El motivo es que salía a la luz que, tras ocho años de noviazgo, rompía su relación con Mario Vargas Llosa. Aprovechando su momento de debilidad, un señor ha entrado en su casa para intentar ayudarla.

En concreto, la persona que la visitaba en este duro momento no era otro que un sacerdote. Quizás, por recomendación de su devota hija Tamara, para poder confesarse y encontrar en él palabras de aliento en este complicado trance. Lo que más sorprende es que Preysler no se encuentra en estos momentos en su domicilio.

Isabel Preysler recibe una visita

La madre de Enrique Iglesias ha visto que en las últimas horas ha vuelto a ser portada de la prensa rosa. Su inesperada ruptura con Mario la ha llevado a estar en el foco mediático y a que todo lo que hace o dice genere interés. Tanto es así que los reporteros rápidamente se han apostado en las puertas de su casa, situada en la madrileña urbanización Puerta del Hierro, para intentar obtener alguna declaración de ella.

Isabel solo ha hablado para ¡Hola! vía teléfono para confirmar la separación y para dejar claro que ha sido una decisión de mutuo acuerdo. De su vivienda no ha salido, pero sí ha tenido visitas. En efecto, una que ha dejado estupefacto a todo el mundo.

Preysler ha recibido en su hogar a un sacerdote, como han captado las cámaras presentes. Él ha llegado en su coche hasta el inmueble y después se ha bajado del mismo para tocar al telefonillo. Acto seguido, ha hablado con alguien, se ha vuelto a montar en su vehículo y el portón del chalet se ha abierto para que él pudiera entrar al interior de aquel.

| EuropaPress

Esta visita ha dejado boquiabiertos a todos los periodistas presentes, pues no le esperaban. Sea como sea, lo que parece claro es que Isabel en estos duros momentos puede necesitar ayuda espiritual para afrontarlos. Ayuda que posiblemente le haya recomendado Tamara, que es creyente y practicante, pues a ella le sirvió para afrontar su ruptura con Íñigo Onieva.

El señor que ha entrado en casa de Isabel ha conseguido que la 'reina de corazones' vuelva a dar de qué hablar. Esta visita demuestra que está débil, algo que ya han contado los colaboradores de Sálvame.

Isabel Preysler conoce las últimas informaciones sobre el fin de su relación

La que fuera mujer de Julio Iglesias en sus escuetas declaraciones ha hablado de ruptura de mutuo acuerdo. Pero las distintas informaciones que están apareciendo dejan de manifiesto que quizás no ha sido así. Por ejemplo, han aparecido publicaciones que indican que fue ella la que decidió cortar tras un episodio de celos.

Sin embargo, en Sálvame se ha dado la exclusiva de la supuesta y verdadera razón del fin del noviazgo. Isabel ha visto que ha sido María Patiño la encargada de darla. Exactamente ha expuesto que esta separación se produce después de que hace seis meses la pareja viviera una crisis.

| Mediaset

Al parecer, tanto aquel momento crítico como el definitivo que ahora se ha producido tienen el mismo origen. Y este no es otro que Preysler se quería casar y el escritor no. El argumento que ella utilizaba es que si a él le pasaba algo, ella no deseaba quedarse siendo la amante del Premio Nobel.

| EuropaPress

Según ha explicado María, hace poco, tras darse una nueva oportunidad, la 'reina de corazones' le pidió nuevamente pasar por el altar. Y en esta ocasión, la respuesta fue la misma, que no quería hacerlo.

De ahí que ante la negativa, Isabel ha decidido dar el paso de separarse. Eso sí, no sabemos si es una postura definitiva o si solo es su manera de 'presionar' al escritor. El tiempo dirá.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp