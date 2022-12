El hombre que dejó embarazada a Ana María Aldón, al descubierto: 'Mala persona'

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Ana María Aldón, la diseñadora ha estado en el centro de todas las polémicas con todos los acontecimientos que le han rodeado. Ahora, la exmujer de Ortega Cano ha tenido que afrontar un nuevo varapalo: las incendiarias declaraciones de su hija Gema.

Para Ana María Aldón no ha sido nada fácil hacerle frente a todo el aluvión mediático de los últimos tiempos. Para la colaboradora no fue plato de buen gusto ver cómo su hija se sentaba en un plató de televisión. Y parece que Gema lo ha vuelto a hacer, la hija de Ana María Aldón ha hablado sobre su padre, un tema muy duro para la diseñadora de moda.

La hija de Ana María Aldón lo cuenta todo sobre su padre

La hija de Ana María Aldón habló con los medios de comunicación tras saltar la noticia del divorcio de su madre con el diestro. Para Gema fue la mejor de las noticias, ya que ella nunca se sintió querida del todo en esa familia: "Lo mejor que le puede pasar es separarse porque esto no va a llegar a ningún lado. Yo quiero que salga de ahí", aseguraba hace unas semanas.

| GTRES

"Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz porque se lo merece. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad que a mí lo que me duele es mi madre", aseveraba la hija de Ana María Aldón.

Sin embargo, Gema Aldón ha vuelto a la carga, poniendo patas arriba a toda la familia con una incendiaria entrevista para Lecturas. En ella ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida: la relación con su padre.

Gema ha confesado que la relación que tiene con su padre es de lo más complicada. La hija de Ana María Aldón no quiere volver a saber nada de él.

Ana María Aldón se quedó embarazada de Gema con tan solo 17 años, y aunque no ha querido entrar en muchos detalles, asegura que no fue buen padre: “Hay que ser muy mala persona para abandonar a un hijo. Es un miserable. Para mí ese señor no existe”, confiesa para Lecturas.

La joven tampoco mantiene buena relación con el padre de su hija de cuatro años: "El padre de mi hija me lo ponía difícil. Él utilizaba a mi niña para hacerme chantaje, como si yo fuera mala madre. Lloraba mucho, me quería morir", ha afirmado al medio anteriormente citado.

El nuevo varapalo de la hija de Ana María Aldón

Gema afronta una situación de lo más complicada, ahora que su madre ha vendido la casa donde vivía. Ana María parece que ya ha encontrado nuevo hogar en Madrid donde poder instalarse. Pero para poder hacerle frente económicamente ha tenido que vender la casa que le compró a su hija Gema.

| La Noticia Digital

"Sabía que estaba buscando casa, pero no que ya la tenía elegida", confiesa Gema. Ahora, la joven de 22 años se ha quedado sin casa:

"No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla. Ella me ofreció venirme a Madrid a vivir con ella, pero le dije que no”, confiesa. Ahora, la hija de Ana María Aldón deberá tomar una importante decisión sobre su futuro.