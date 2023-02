Los hijos de Nacho Palau tienen motivos para enfadarse con uno de sus padres

Nacho Palau es consciente de que sus hijos están realmente contrariados después de lo que han podido conocer sobre el biopic de uno de sus padres, Miguel Bosé. Una serie de gran factura que se presentó el pasado mes de noviembre a nivel mundial.

Y es que este, que se abrió en canal como nunca para contar los entresijos de su larga vida, no mostró a Ivo y Telmo. Estamos hablando de los hijos biológicos de su ex, Nacho Palau, y que viven con el escultor valenciano en Chelva.

Lo cierto es que Miguel tenía mucha ilusión en realizar este tipo de biopic sobre su vida. Pero esa decisión, más bien premeditada, ha hecho que dos de sus cuatro hijos estén enfadados tras el ninguneo del hijo de Lucía Bosé.

Nacho Palau, preocupado por cómo se lo han tomado sus hijos

Eso sí, el cantante español no tuvo problema en mostrar a Tadeo y Diego, sus hijos biológicos y que viven junto a él en Ciudad de México.

Hay que reseñar que esta serie, según ha publicado El Español en las últimas semanas, finaliza con los personajes de Bosé y Nacho Palau. Ambos acaban presentando a sus cuatro hijos a Lucía Bosé, la madre del cantante.

Así lo desvela la voz en off del biopic citado, que ya fue presentado hace unos meses en el país donde reside Bosé.

El ninguneo a los hijos biológicos de Nacho Palau

"Con Diego y Tadeo he formado mi propia familia. La Tata (su madre), ya no está aquí para educarlos ni el torero (su padre, Luis Miguel Dominguín), para malcriarlos. Me corresponde a mí esa tarea y esa será mi prioridad el resto de mi vida", reza la voz en off.

Lo cierto es que, por ahora, no se sabe si en temporadas sucesivas, algo que está por confirmar, sus otros dos hijos serán protagonistas, por fin. Una serie que ha generado una gran expectación de España, aunque todavía no se conoce la fecha de estreno.

Esta serie, que está producida por Paramount + y protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez, habla de la paternidad del artista y los intentos de gestión subrogada del cantante.

Nacho Palau sabe que su ex estará ahí si sucede lo peor

Más allá de la serie, lo cierto es que la relación entre Nacho Palau y su ex cada vez es más cercana. Y sobre todo, han acercado posturas por un tema espinoso. Y es que desde el verano pasado se conoció que el escultor valenciano había tenido un cáncer, algo que ha preocupado al hijo de Lucía Bosé.

Era el propio Nacho Palau el que afirmaba, sin tapujos, que si en un momento su enfermedad se complica y acaba de la peor manera posible, Miguel Bosé estaría ahí. Lo hará para cuidar de sus hijos. Así lo desvelaba en la revista Diez Minutos hace apenas unas semanas.

Palau era sincero al contar que "he tenido mis conversaciones con Miguel. Y sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí (...) Me ha transmitido su gran preocupación y me ha dicho que estará ahí para lo que haga falta".

Eso sí, sus problemas en los juzgados son otro tema. Y el conflicto por la filiación de los niños no ha finalizado ni mucho menos. "Una cosa no tiene que ver con la otra", dejaba claro Nacho Palau.