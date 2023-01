Los hijos de Nacho Palau: cómo descubrieron que su padre tenía cáncer

Nacho Palau y su familia han vivido en un auténtico infierno en estos últimos cinco meses. Y es que, desde que el escultor salió de Supervivientes 2022, ha estado luchando contra su terrible enfermedad. Pero, sin duda, lo realmente difícil de toda esta pesadilla fue contárselo a sus hijos.

Durante su estancia en los Cayos Cochinos, la expareja de Miguel Bosé se quejó en varias ocasiones de su salud, pero no fue hasta su llegada a España cuando supo lo que realmente le pasaba.

"Ya puedo confiar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar que, hasta ahora, no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", aseguró Nacho Palau a través de su cuenta de Instagram.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que el exsuperviviente se ha pronunciado a través de las redes sociales.

La última vez fue el 15 de septiembre, día de su cumpleaños. Aquel día, Nacho Palau aseguró que, a pesar de que "tiene días especialmente complicados", no había perdido la esperanza de ganar esta complicada batalla: "Va todo por el camino correcto".

Ahora, la revista Diez Minutos ha dejado a todos sus lectores sin palabras con su última exclusiva. En ella, el televisivo se ha sincerado como nunca tras cinco meses luchando contra su cáncer de pulmón.

Además, Nacho Palau ha hablado, entre otras cosas, sobre su actual relación con Miguel Bosé, en qué punto se encuentra su historia con Cristian y sobre cómo se enteraron sus hijos de esta triste noticia.

Nacho Palau cuenta cómo se enteraron sus hijos

Nacho Palau lo ha pasado verdaderamente mal durante todos estos meses, pero, sin duda, lo más duro para él fue contarle a sus hijos lo de su enfermedad. O por lo menos así lo cuenta en la última y esperada entrevista que le ha concedido a la revista Diez Minutos.

Después de asegurar que, desde el principio, le han dado "quimio y radio a la vez", el escultor tiene todas las esperanzas puestas en lo que pueda pasar en los próximos días. "Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas".

Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar cómo le contó a sus hijos lo de su enfermedad. "A mis hijos se lo conté quitándole importancia para que no se asustaran... Me han visto llorar mucho", ha asegurado Nacho Palau entre lágrimas.

Y es que no hay ninguna duda de lo difícil que ha tenido que ser para él lidiar con esta enfermedad. A pesar de que delante de sus hijos siempre ha intentado disimular, en una ocasión se le pasó por la cabeza tirar la toalla: "Un día reventé y dije que no podía más. Fue el peor día de estos meses".

Pero lo que realmente ha ayudado a Nacho Palau a seguir luchando contra su cáncer, ha sido el amor de los suyos. En cuanto a su relación con Christian Villela, el artista ha asegurado que siguen juntos y que se quieren "una barbaridad".

Y, aunque lo de su enfermedad ha sido un duro golpe, no hay ninguna duda que ha servido, por lo menos, para limar asperezas con su expareja. "He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre", ha asegurado visiblemente aliviado.

En relación con su madre, Nacho Palau ha querido compartir cómo ha sido vivir su enfermedad con Lola Medina, quien hace poco finalizaba su propio tratamiento contra el cáncer de pulmón que también padecía.

"Vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación… No podía ser", ha relatado el televisivo, antes de contar que, finalmente, tomaron una drástica decisión. "Ahora vive con mi hermana y viene a casa todos los fines de semana".

