Los hijos de Antonio Montero terminan la Navidad de la peor forma

Antonio Montero ha hecho de todo en televisión y solamente le queda vivir una experiencia: ser concursante de Telecinco. Está a punto de cumplir su nuevo reto profesional porque Pesadilla en el Paraíso le ha hecho una oferta estupenda. Ha aceptado, así que terminará la Navidad en la misma granja que vio triunfar a Víctor Janeiro, ganador de la primera edición.

Antonio Montero sabe mejor que nadie cómo funciona el negocio del corazón, por eso siempre ha tenido a sus hijos al margen. Nicolás y Marieta, así se llaman los afortunados, acaban de recibir una mala noticia: hoy empieza el nuevo programa de su padre. Nada más terminar la Navidad Montero se acaba de marchar a Cádiz para concursar en Pesadilla en el Paraíso 2, no había peor forma de acabar las fiestas.

| Trendings

Antonio, según ha salido publicado, cuenta con el apoyo de sus hijos, a pesar de que ellos no van a participar activamente. Es posible que le manden algún mensaje de apoyo, pero mantendrán las distancias porque no quieren involucrarse demasiado. Si hubieran deseado salir en televisión lo habrían hecho hace mucho porque sus padres son dos grandes estrellas.

Antonio puede estar tranquilo porque en Telecinco ha dejado a una defensora de primera: Marisa Martín Blázquez. La periodista estuvo casada con él hasta 2015, de hecho supuestamente no han firmado los papeles del divorcio. Hay quien ha llegado a decir que no se han separado porque siguen viviendo juntos, pero ellos no se pronuncian.

Montero solamente ha hablado del tema para dejar claro que adora a Marisa y que siempre será la mujer más importante de su vida. La periodista ha seguido los pasos de su ex y ha hablado de sus niños en televisión, sobre todo de Marieta. Recientemente desveló que nació con un problema de salud que le costó un buen susto y que tardó tiempo en solucionarse.

Antonio Montero afronta su momento más duro

Antonio sabe que su participación en Pesadilla en el Paraíso 2 ha sido una noticia muy desagradable para parte de su familia. Marisa está acostumbrada a dar la cara, pero sus niños son anónimos y de momento no quieren salir en televisión. Nicolás es un joven arquitecto con un futuro brillante por delante, de hecho ha estado un tiempo viviendo fuera de España.

| TELECINCO

Montero ha terminado las fiestas navideñas rodeado de 11 concursantes que, según los expertos en televisión, son menos importantes. Él es la estrella del concurso y tiene que estar a la altura porque posiblemente tenga el caché más alto. Recibirá bastante dinero por convivir en la granja, así que no puede decepcionar a nadie y menos a sus jefes.

El colaborador tendrá que estar un máximo de cuatro meses apartado de su familia, una familia que ganará mucha popularidad. Ya están saliendo a la luz informaciones comprometidas, sobre todo en Sálvame. Este programa ha hecho una investigación que no sitúa a Montero en una posición cómoda.

Antonio Montero, acusado de tener mucho que ocultar

Antonio, según cuentan en Sálvame, suele marcharse a Denia de vacaciones acompañado de otras mujeres. Él lo niega y reconoce que ha tenido ciertas aventuras, pero nunca en esa localidad. Promete que allí siempre viaja con su familia y que nunca disfruta la noche de la ciudad.

Montero ha preparado a los suyos antes de que los rumores vayan a más. También es cierto que es un gran profesional y que eso está por encima de todo. Es imposible que alguien se olvide de su carrera por muy mal que lo haga en el concurso.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp