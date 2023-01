Los hijos de Ainhoa Armentia le dan un gran disgusto a Iñaki Urdangarin

Ainhoa Armentia se ha dado cuenta de que se ha cumplido un año desde que se destapó aquella impactante relación entre Iñaki Urdangarin y la contable vasca. Hay que recordar que ambos fueron pillados en una playa francesa y las imágenes de su encuentro salieron a la luz en una conocida revista.

Fue todo un shock para Cristina de Borbón, que no se creía que Iñaki podía estar paseando tan tranquilamente con una joven desconocida.

Aquel bombazo dio mucho que hablar y agobió a Iñaki Urdangarin, que cada día tenía numerosos paparazzis y cámaras de televisión en su lugar de trabajo.

Los hijos de Ainhoa, según han contado en Telecinco, le han dado un gran disgusto a Iñaki Urdangarin. Todavía no le conocen y no tienen intención de hacerlo, a pesar de que él lo ha intentado.

Ainhoa Armentia ve cómo se cumple un año de aquellas fotos

Finalmente, tuvo que abandonar su trabajo y poco a poco intentó aparecer cada vez menos públicamente junto a su chica para que pasase el chaparrón.

Más de un año después de aquellas chocantes imágenes, El programa de Ana Rosa ha analizado cómo se encuentra actualmente la relación entre Ainhoa y su pareja.

Y lo cierto es que varios colaboradores del programa han aportado detalles jugosos sobre cómo ha ido evolucionando la vida del exduque de Palma y la contable.

En un primer momento, ha sido Sandra Aladro la que ha aclarado en qué momento está la pareja. Queda claro que los hijos de Ainhoa Armentia, que han pasado mucho tiempo juntos con su pareja, le han dado un disgusto al vitoriano.

Saben que hasta que no llegue el divorcio la relación no será completa al cien por cien y es algo que preocupa mucho al exduque.

Los hijos de Ainhoa no tienen contacto con Iñaki

Sandra Aladro expuso en pleno directo dos temas que no dejan a nadie indiferente.

"Se cumple un año y a efectos legales no ha habido ni un solo paso, el divorcio sigue sin llegar", ha dicho sobre la vasca.

A su vez, la colaboradora ofrece más detalles sobre el exjugador de balonmano. "La vida de Iñaki sí que ha cambiado mucho, su relación con Ainhoa se ha afianzado. Sé que en los últimos meses él forma parte de la vida familiar de ella y que no ocurre al revés", ha confesado en Telecinco.

"Es bien recibido en la casa en la que Ainhoa vive con sus hijos. Es la pareja de la madre, lo han conocido y lo han aceptado", sostiene sobre la relación de este con los hijos de Armentia.

Por otra parte, Aladro también ha contado algunos aspectos de calado sobre la relación y cómo pasaron las navidades.

"El día de Nochebuena lo pasó entero con la familia de ella y finalmente se fue a cenar con su madre".

"Ha formalizado su vida con Ainhoa Armentia, pero no al revés"

Eso sí, aclara que la relación de la vasca con la familia de su chico no es igual y eso le tiene más que disgustado a Iñaki.

"No me consta que Ainhoa haya podido compartir hasta el momento alguna situación íntima y familiar con los hijos de Iñaki, ni siquiera con la madre de Urdangarin", ha sorprendido a todos.

"Iñaki ha formalizado a todos los efectos su vida con Ainhoa, pero no al revés. Entiendo que hasta que no llegue el divorcio eso no se va a producir, bien porque se lo han pedido. Porque él ha decidido que así sea, por cuidar una imagen que en su momento no cuidó y que llevó a que se produjeran estas imágenes...", continuaba.

Lo cierto es que para Aladro "es una realidad que él no comparte su vida con pareja e hijos", exponía la periodista de Telecinco hace apenas unas horas.

