El hijo de Shakira habría dado el paso final para hundir a Gerard Piqué

Todavía a día de hoy la canción que hizo Shakira con Bizarrap, en la que arremetía sin piedad contra su expareja, Gerard Piqué, sigue siendo el tema favorito de todos los programas de televisión. Desde luego, todo parece apuntar que este asunto va para tiempo, pues cada vez van saliendo a la luz más detalles sobre esta historia.

No solo la polémica que ha surgido a raíz de esta producción de la colombiana y el argentino ha permanecido en España, sino que ha traspasado las fronteras. Asimismo ha sucedido con un espacio de televisión internacional, que también se ha hecho eco de este escándalo.

Eso sí, por si no hubiera suficiente polémica ya, el formato sacó a la luz un dato que, sin duda, nadie se esperaba. Una información que pone en el punto de mira al hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, Milan.

| EuropaPress

La verdad oculta detrás de la canción de Shakira

Fue la semana pasada cuando Shakira revolucionó todo el panorama musical en el momento en el que lanzó una canción en colaboración con uno de los artistas que lo está petando ahora mismo en la industria.

Así es, la colombiana vio la gran oportunidad de lanzar una canción contra su ex de la mano de Bizarrap. Estaba claro que la cantante sabía que, al colaborar con el argentino, iba a conseguir que su sencillo fuera todo un éxito. Desde luego, no tenía nada que perder, sino todo lo contrario.

Sin embargo, tal y como se ha asegurado desde Despierta América, un programa matutino de Univision, la idea de hacer una canción con el músico no habría sido idea de Shakira ni mucho meno, sino de otra persona.

"Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue", empezaban diciendo desde el programa. "Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milan".

Así es, el hijo mayor de Shakira y Piqué, que tiene 9 años, fue el que quiso que su madre trabajara con el productor. ¿El motivo de ello? Es el siguiente:

"Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo. Y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milán sabe lo que está pasando", explicaban.

Por lo tanto, sin pretenderlo, como es evidente, el hijo mayor de Shakira y Piqué habría sido el causante de que su madre le diera el golpe final al exfutbolista. Lo más seguro es que Milan nunca se llegó a imaginar que una inocente colaboración musical de su madre con el productor fuese a provocar que estallase la guerra entre sus padres.

| GTRES

El dineral que se ha embolsillado Shakira

Quién iba a decir que la famosa frase de Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan se cumpliría al pie de la letra. Y si no que se lo digan a la misma Shakira, que no ha hecho más que recibir y recibir dinero por las tres canciones que lanzó poniendo verde a su expareja.

Te felicito, Monotonía y esta última canción que ha hecho con Bizarrap, Sessions #53, han conseguido ser todo un éxito. Un triunfo que, desde luego, se podrá ver reflejado perfectamente en la cuenta bancaria de Shakira. Y es que según El Economista, la colombiana habría ganado un total de 34 millones de euros por estas tres piezas.

