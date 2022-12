El hijo de Rafa Nadal heredará algo que causa impacto

Rafa Nadal es uno de los deportistas mejor valorados a nivel mundial. Su puesto como número 2 del mundo le ha valido para tener el respeto de sus compañeros y millones de sus seguidores.

Y es que a sus 36 años, Rafa Nadal está lejos de pensar en retirarse. Así lo ha dejado claro en las entrevistas que ha concedido estos últimos meses. Sin embargo, tarde o temprano llegará el momento en el que tendrá que abandonar las pistas.

Rafa Nadal ha invertido parte de su fortuna a un nuevo modelo de negocio: una cadena hotelera basado en el descanso familiar. Según Forbes, el tenista ya habría superado los 110 millones de euros ganados con la raqueta. Su carrera deportiva ha estado llena de reconocimientos y galardones.

Rafa ha confirmado que ha invertido en un negocio muy rentable, así que su hijo heredará un imperio bastante jugoso. Esta realidad ha causado un gran impacto, nadie se esperaba que un bebé fuera heredero de un patrimonio tan grande.

Esta nueva aventura se estrenará bajo el nombre Zel, una cadena, como mencionábamos, que se desarrollará de la mano de Meliá. Aunque este sector no es nuevo para el balear; ya había invertido dinero en un complejo hotelero situado en el Caribe mexicano. También habría empleado sus ganancias en restaurantes alrededor del mundo.

El nombre que ha elegido es muy significativo, pues quiere decir cielo. "El cielo del Mediterráneo es uno de los más bonitos del mundo", ha explicado el manacorí.

Nadal ha dejado claro que seguirá trabajando con la misma fuerza que siempre, pero ahora tiene otras prioridades. Quiere que su hijo esté bien y que no le falte de nada, pero tampoco quiere separarse mucho del crío. Ha invertido en este proyecto para ampliar su fortuna y no tener que depender tanto de otros negocios.

"Esa retirada llegará algún día"

Ha sido inevitable pensar en la retirada de Rafa Nadal, después de su participación tan activa en distintos proyectos empresariales. De hecho, uno de los últimos fue con el lanzamiento de su último perfume junto con su mujer, Xisca Perelló. Sin embargo, el segundo del mundo en el tenis ha dejado claro que todavía no entra en sus planes.

"La retirada de cualquiera comienza el día que empiezas a trabajar, cada día tachas uno menos, pero en mi caso ese momento está lejos. Si me vierais entrenar comprobaríais que lo estoy dando todo para seguir en activo."

"Pero soy consciente de que no tengo 20 años; esa retirada llegará algún día. En cualquier caso, mi implicación con ZEL es total y visitaré todas las propiedades que pueda y me permita mi agenda deportiva, que no es fácil."

Rafa Nadal está centrado en su primer hijo

Rafa Nadal acaba, además, de estrenar paternidad junto a su esposa. La pareja balear ha pasado por momentos difíciles en este embarazo, ya que la joven manacorí tuvo que pasar por algunas complicaciones durante la gestación. No obstante, todo salió a pedir de boca, pues a principios nació su pequeño muy sano.

Además, acaba de celebrar el tercer aniversario con su esposa. Una celebración marcada por un nuevo miembro en la familia. "Soy un padre como todos los demás", decía Rada Nadal.

Pero además de paternidad, la pareja también estrena casa nueva. El matrimonio se mudará este verano a un lujoso chalet situado en Porto Cristo, una zona exclusiva de su pueblo natal, Manacor.

Rafa Nadal ha estado dos años de obras, pero parece que ya está todo por terminar. Los exteriores ya están terminados, mientras que en el interior se están ultimando algunos detalles.

