El hijo de Carmen Borrego descubre quién ha muerto en vísperas de Nochebuena

Carmen Borrego ha hecho una promesa: no volver a hablar de su familia no mediática para dejar de tener problemas con los suyos. Todo empezó cunado su hijo José María le dijo que iba a casarse y que quería vender la exclusiva en la revista Lecturas. Supuestamente ganó cerca de 40.000 euros con este negocio y no asimiló que tenía una parte negativa: la exposición.

Carmen Borrego descubrió más adelante que su nuera, la mujer que se había casado con José María, no era tan buena como parecía. Había hablado de las Campos en un tono despectivo, incluso se llegó a burlar del aspecto físico de Alejandra Rubio. Borrego habló del tema en su revista de cabecera y su hijo está tan molesto que lleva sin reunirse con ella desde entonces.

| La Noticia Digital

Carmen ha intentado proteger a José María, quien se convirtió en personaje desde el mismo momento que posó en Lecturas. El joven ha descubierto que alguien muy querido para su prima ha muerto en vísperas de Nochebuena: su gato Salem. Alejandra Rubio ha anunciado la noticia en sus redes sociales y ha confesado que está desolada y perdida.

Carmen sabe que José María, que también ha trabajado en televisión, no quiere formar parte de los juegos que plantea Telecinco. Pero lo más normal hubiera sido que le hubiese enviado un mensaje a Alejandra para ver si le podía ayudar en algo. No ha tenido este gesto, de hecho sigue sin hablar con ella porque de momento no quiere saber nada de las Campos.

Borrego está dolida y asegura que no va a dejarse pisar por nadie, pero tampoco quiere arremeter contra su pequeño. Les ha pedido a sus compañeros que no le pregunten más, de momento no va a decir nada más para no alimentar el revuelo. Sin embargo, no oculta que está dolida y sabe que Alejandra nunca perdonará la dejadez de su primo.

Carmen Borrego sabe que la decisión es firme

Carmen Borrego es consciente que su hijo tomó una decisión cuando ella se separó de su primer marido. José María está unido a su padre y siempre pasa con él la primera parte de las fiestas navideñas, solo come con Borrego en Reyes. La Nochebuena la pasa con su familia paterna, así que no ha tenido que sentarse en la misma mesa que Alejandra Rubio.

| GTRES

Borrego ha acompañado a su sobrina, quien se ha llevado un gran disgusto antes de la cena más esperada del año. La tertuliana cuenta que se ha encontrado a su gato sin vida, lo ha llevado al veterinario y se ha dado cuenta de que no podía hacer más. Explica que sus amigos siempre le decían que era como su mascota, por eso le quería tanto.

Las Campos están unidas, quieren que José María regrese a la familia cuanto antes, pero saben que no hay nada que hacer. Parece que ha elegido a su padre, entre otras cosas porque su mujer se siente más a gusto con esa parte del clan. No son famosos y ella tampoco quiere serlo, de ahí que pase tanto tiempo con su suegro y no con su suegra.

Carmen Borrego seguirá luchando y no se rendirá

Carmen quiere lo mejor para los suyos, pero ha lanzado una advertencia: tiene la conciencia tranquila. No va a dejar que nadie ensucie su nombre porque no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse. De hecho ha rechazado grandes ofertas para hablar del delicado momento que está viviendo.

Borrego ha lanzado un mensaje para apoyar a Alejandra Rubio. La influencer necesita el apoyo de sus seres queridos más que nunca. Es muy fuerte y superará la muerte de su gato gracias al cariño que está recibiendo.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp