El hijo de Carmen Borrego le da un gran disgusto a su mujer más especial

Carmen Borrego está pasando la Navidad más dura de su vida y todo porque su hijo, José María Almoguera, se ha distanciado de la familia. Ha sucedido después de los ataques de su esposa contra las Campos y de la exclusiva de su madre revelando que el matrimonio tendrá un hijo. Exclusiva que estaba pactada entre ella y el matrimonio, que en último momento se echó atrás y decidió no aparecer en la misma.

Estos hechos y algunos más han provocado que él se haya separado del citado clan, lo que ha provocado un enorme dolor en Carmen y en otra mujer muy especial.

Nos estamos refiriendo a su abuela, María Teresa Campos. Para esta, él es su 'ojito derecho', por lo que está pasándolo mal por no tenerlo en su vida y en unas fechas tan señaladas. De ahí que la presentadora esté sufriendo por no entender la situación.

Al parecer, la matriarca había pedido a su hija que acercara posturas con su vástago y que intentara la reconciliación, pero no ha sido posible. El joven se ha negado a limar asperezas, causando un enorme pesar en su entorno, especialmente en la anciana, que no ha podido estar con él en Navidad. Algo esto último que al chico no le están perdonando algunas personas, en concreto su tía Terelu.

El hijo de Carmen se ha separado de su mujer más especial, María Teresa, quien siempre le ha colmado de caprichos. Supuestamente solo habla con ella por teléfono.

Carmen Borrego, perpleja por la actitud de su hijo

La colaboradora de Sálvame ha reconocido públicamente estar sufriendo muchísimo porque José María se haya distanciado de la familia. Un distanciamiento que ha traído consigo que no hayan pasado juntos como siempre ninguna de las fechas señaladas de lo que llevamos de Navidad.

Carmen está pasándolo mal, aunque quizás siente más dolor porque su madre está 'pagando el pato' por algo en lo que no tiene nada que ver. Almoguera y su abuela han estado siempre muy unidos, pero desde que surgieron las polémicas dentro del clan la relación es diferente. Tanto es así que, como ha publicado El Español, la matriarca se encuentra “apenada” por esta situación.

Borrego ha visto que una persona del entorno de María Teresa ha hablado con el citado medio para desvelar qué sucede con el chico. Ha explicado que la anciana “habla más con él por teléfono, pero no lo ve mucho”.

La colaboradora es consciente del pesar de su madre por este momento con José María, su único nieto varón y su debilidad. Por este motivo, ella y la familia “no la dejan sola ni un minuto. Hay que decir que sola nunca está porque tiene a la chica interna”.

“Hay preocupación, no ya por su edad y los achaques propios, sino por su ánimo. Está muy apática y sin ganas de nada”.

Carmen Borrego sabe que su hijo no tiene perdón

La tía de Alejandra Rubio ha preferido no hablar más del distanciamiento, pues considera que quizás el silencio y el tiempo arreglen las cosas. Pero es consciente de que él está hiriendo a su abuela innecesariamente y esto está trayendo consigo el enfado de algunas personas de la familia. En efecto, de Terelu, que no le perdona su comportamiento con la matriarca.

Carmen vio que hace unos días, en Sálvame, su hermana sacó la cara por ella al salir a la luz la situación familiar. Y aprovechó esta intervención para dejar claro que María Teresa no se merecía lo que estaba pasando. Lo hizo diciendo: “Es una pedazo de abuela que lo ha dado todo: nos ha permitido disfrutar de la vida, nos ha dado caprichos”.

“Hemos disfrutado de todo lo bueno que nos ha dado. Y la abuela está aquí todavía, gracias a Dios, por si a alguien se le ha olvidado”.

La propia Borrego apoyó estas palabras: “Espero que las cosas se solucionen y todo vuelva a su cauce. Y no solo por mí, por otras personas afectadas que tampoco se lo merecen. Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que es impensable, entonces vamos a ser todos justos”.

“Tengo una madre que no quiero que sufra y por esto no quiero que lo pase mal. No sé qué culpa tiene ella”.

