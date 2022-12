El hijo de Carmen Borrego se va de cena con el señor que denunció a su madre

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Sí, porque ha dejado de hablarse con su madre y también con el resto de integrantes del clan Campos. Todo al tiempo que mantiene una estrecha relación con su padre, Francisco, quien hace muchos años denunció a aquella en plena separación.

Exactamente el joven sabe que la denuncia fue por abandono de hogar con el objetivo de conseguir su custodia y la de su hermana. Custodia por la que sus padres lucharon hasta que ella se hizo con la misma.

Pero parece que al nieto de María Teresa Campos no le importa nada todo lo que ocurrió entre aquellos. Tanto es así que él este año, como cada Nochebuena, va a cenar con su progenitor.

José María Almoguera ahora se apoya en su padre

El sobrino de Terelu ha estado siempre muy unido tanto a Carmen como a Francisco. Él ha querido obviar las demandas y juicios en las que se han visto envueltos ellos. Juicios tanto por la custodia de los hijos cuando eran menores como por el reparto de bienes tras separarse.

No obstante, ahora José María solo quiere que esté a su lado su padre.

| GTRES

Con su madre y con toda su familia materna ha roto lazos. Lo ha hecho después de distintas controversias como la exclusiva que Borrego dio, con su consentimiento, desvelando que iba a ser padre. Y tras los polémicos audios publicados de su mujer, Paola Olmedo, donde arremetía duramente contra Las Campos.

Situaciones que han llevado a Almoguera a distanciarse de la colaboradora de Sálvame y de todos sus seres queridos. Y esto a ella la tiene absolutamente rota. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, con una información publicada por Lecturas, cuando hemos conocido qué sucede.

José María ha visto a la malagueña romperse en su programa y dejar de manifiesto que esta Navidad va a ser muy dura porque no va a tener a su hijo. Así, ha explicado que “yo normalmente como con él el día de Reyes porque la Nochebuena la pasa con su padre”.

José María Almoguera ve provocarse un enfrentamiento

El nieto de María Teresa Campos si ha visto Sálvame habrá sido testigo del enfrentamiento que se ha producido en plató. Y es que el hecho de que su madre desvelara cómo se organizaban las fiestas navideñas para quedar ha provocado que Pipi Estrada le dé a ella un golpe bajo. Lo ha hecho diciendo: “Hay una cosa que ella no acaba de digerir y le va a costar hacerlo”.

“Es verdad total y absoluta que tú no acabas de digerir que José María se lleve extraordinariamente bien con su padre. Y tampoco que la nuera se lleve muy bien con su suegro y que la consuegra se lleve bien con su consuegro”.

| GTRES

Estas palabras han molestado mucho a Carmen, que se ha levantado de su asiento y se ha dirigido hacia su compañero. Con el dedo en alto le ha espetado: “Por ahí no voy a pasar. Ese señor no es público y no hables de él, te lo digo por lo que pueda pasar”.

“¿Tú te crees que como madre me va a importar que mi hijo quiera a su padre? Entonces, sería una mierda de madre. Jamás en mi vida los he retirado de su padre. No tienes ni idea y este melón no consiento que lo abras porque no es una persona pública”.

José María Almoguera, perplejo ante el 'golpe bajo' a Carmen Borrego

José María Almoguera ha visto que Estrada no se ha quedado callado y ha seguido arremetiendo contra su compañera. Ha manifestado: “La verdad duele. Tú dices que no puedes con las injusticias y yo te pregunto: ¿Has sido justa con tu nuera y con tu consuegra?”.

Ante esto, ella ha respondido: “Anda, vete a El Chiringuito (programa de televisión en el que él colabora) que te están esperando”. Y tras esto se ha topado Borrego con el respaldo de Chelo García-Cortés que ha afirmado: “Estás sacando baloncitos muy sucios, Pipi. No te puedo decir un calificativo porque estamos en televisión, pero no tienes narices a hacer lo que estás haciendo”.

“Tú no puedes criticar la actitud de Carmen porque ha sido una madre excelente. Eres un cobarde y un sucio. Sé lo que ha sufrido y tú en este momento estás siendo muy sucio”.

El colaborador ante esto ha contestado: "A ella no la juzgo como madre, porque la he visto tres años cómo actúa como tal, solo juzgo unos hechos". Una justificación ante la que Carmen ha expuesto: "Estás chalado, no tienes ni idea de esta familia. Llevas viviendo de ella veinte años, pero de ella no tienes ni idea

