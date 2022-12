El hijo de Ana María Aldón descubre qué ha ganado su verdadero padre

El hijo de Ana María Aldón y José Ortega Cano se ha quedado sin palabras al descubrir lo que ha ganado su padre tras su complicado divorcio. Después de estos duros meses, el diestro no se lo ha pensado dos veces a la hora de buscar refugio en los brazos de una conocida mujer.

Estas últimas semanas han sido especialmente difíciles para el torero. Y es que, tras la reveladora sesión de hipnosis a la que se sometió la diseñadora de moda, el ambiente dentro de esta conocida familia está más caldeado que nunca.

Ana María Aldón ha hablado de los Ortega Cano, pero en un tono comedido porque sabe que siempre seguirá unida a la familia. Su hijo es uno más de ellos, un joven que está orgulloso de lo que ha ganado el torero: una buena amiga. Le han relacionado con la cantante Isabel Luna, pero él asegura que solamente se ha hecho con su amistad.

Entre otras cosas, Ana María Aldón compartió con toda la audiencia de Fiesta, la soledad que sintió tras la entrada en prisión de su todavía marido por el accidente que acabó con la vida de Carlos Parra.

Y aunque aseguró que "en el embarazo y en el parto estuve muy acompañada", lo cierto es que con el encarcelamiento de José Ortega Cano, se volvió "a ver sola con la criatura".

"Mi niño tenía un año cuando su padre estaba en Zaragoza", puntualizó Ana María Aldón, "Los tres primeros meses yo estuve sola con mis dos hijos".

Pero, cuando parecía que las aguas se habían calmado, tan solo una semana después la tensión volvió a aparecer con más fuerza que nunca.

El pasado domingo 18 de diciembre, tanto Gloria Camila como su tía Mari Carmen rompieron su silencio para defender, una vez más, el honor de su familia.

Y es que, después de que varios colaboradores de Fiesta aseguraran que estas dos mujeres habían "hablado mal" de Ana María Aldón, ambas decidieron pronunciarse públicamente.

Mientras que la influencer acudió a sus redes sociales, la hermana de José llamó directamente al programa para dar la cara en pleno directo.

Ahora, y con todos estos frentes abiertos, el hijo de Ana María Aldón acaba de ver la imagen que menos esperaba. Y es que todo apunta a que, después de todo el sufrimiento por el que ha tenido que pasar su padre, por fin ha encontrado la forma de sobrellevarlo.

Ana María Aldón ve a su marido en brazos de otra mujer

Ana María Aldón y su hijo pequeño se han quedado sin palabras al ver una inesperada imagen del torero junto a una de las artistas más conocidas del panorama musical español.

Según ha publicado este miércoles 21 de diciembre la revista Diez Minutos, José Ortega Cano podría estar rehaciendo su vida junto a la cantaora Isabel Luna. Y es que, a pesar de que hace años que se conocen, todo apunta a que su relación se ha ido estrechando cada vez más.

En la portada del último número de esta cabecera del corazón, podemos ver unas imágenes de lo más reveladoras. En ellas, se puede ver al exmarido de Ana María Aldón y a la artista dándose un cariñoso abrazo a plena luz del día, mientras que daban un paseo por el museo que el torero va a abrir en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Y, aunque todavía no ha habido una confirmación por alguna de las partes, no hay ninguna duda de que Isabel Luna se ha convertido, no solo en su amiga más especial, sino también en su paño de lágrimas, su refugio y su apoyo en estos momentos tan complicados.

A punto de cumplir 69 años, el todavía marido de Ana María Aldón no está dispuesto a perder más el tiempo y, por eso, se ha lanzado de cabeza a disfrutar de la vida.

Tal y como ha informado esta revista, durante esta segunda cita, ambos disfrutaron de un precioso día en esta localidad madrileña donde, además de visitar dicho museo, tuvieron la oportunidad de dar un agradable paseo y de comer en el bar El rincón de Ortega Cano, regentado por el hermano del torero.

