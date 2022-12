El hijo de Ana María Aldón descubre que ahora tiene dos madres

Ana María Aldón está muy feliz con la nueva vida que ha comenzado después de separarse de su marido, Ortega Cano. Parece que él también está encantado, pues se rumorea que ya le ha encontrado sustituta a aquella. Esta no es otra que la cantaora Isabel Luna, con la que no deja de ser pillado por la prensa.

Tanto es así que cada vez está más ilusionado con ella, lo que podría suponer que pronto den pasos importantes en su relación. Pasos entre los que podría estar que conociera al hijo pequeño del torero, al que tiene con la gaditana. Menor que vería así cómo el lugar de Ana María en la vida del diestro es ocupado por otra mujer.

El hijo de Ana María acaba de descubrir que tiene dos madres.

Ana María Aldón, atónita ante la confirmación

Ana María Aldón lleva días viendo a José siendo protagonista de la prensa rosa por su relación con Isabel. Al parecer, estos son amigos desde hace 40 años, pero de un tiempo para acá han estrechado aún más dicha relación. Buena muestra de esto es que han sido pillados de fiesta, visitando el museo sobre el diestro que se va a abrir.

Todas las imágenes que han aparecido hasta ahora dejan claro que hay una gran complicidad entre ellos. De esto se ha dado cuenta Ana María, que ha podido saber que la familia de su todavía marido está encantada con este supuesto romance. Un romance que, en cierta medida, ha sido confirmado por Conchi, la hermana de él.

En concreto, la excuñada de Aldón ha respondido a las preguntas que en Socialité le han hecho sobre la presunta pareja. Y ha sido muy clara al afirmar que gracias a su ilusión con Luna ve a su hermano “muy bien, está mejor de ánimo”.

El hijo de Ana María ya sabe que tendrá que compartir tiempo con su segunda madre. En el programa de María Patiño aseguran que la cantante está plenamente integrada en la familia.

Ana María Aldón, cara a cara con la supuesta pareja de Ortega

La madre de Gema Aldón ha acudido este fin de semana a su trabajo enFiesta y esto la ha llevado a encontrarse con Isabel. Esta, ha asistido como invitada al programa, y las dos mujeres se han conocido y han intercambiado impresiones.

Así, se ha vivido un 'momentazo' en el que Ana María Aldón se ha mostrado a la defensiva. Y en el que la cantaora no ha podido evitar reconocer la estrecha relación con el diestro.

Luna ha querido no entrar demasiado en rumores y ha pretendido zanjar los mismos afirmando que ella y José solo son amigos y que lo son desde hace muchos años. Ha explicado que por este motivo se les ve juntos. A esto ha añadido: “Estoy aguantando el chaparrón, pero no hay nada que contar”.

Sin embargo, el argumento de la artista rápidamente ha sido 'tirado por tierra' por Aldón. Lo ha hecho al decir: “Perdóname, Isabel, pero en diez años nunca me ha hablado de ti ¿Por qué no me ha hablado de ti?”.

La invitada ha respondido a dicha cuestión: “No te habrá hablado porque no se ha acordado”. A lo que Ana María ha añadido: “¿Y ahora se acuerda todos los días de ti? Porque tengo entendido que os mandáis bastantes mensajes. A mí me gusta que él salga y que entre y si lo hace contigo, mejor”.

Isabel un tanto incómoda por la situación ha afirmado: “Estáis en un proceso de divorcio, cada uno intenta llevar adelante su vida. Y es normal que cada uno se aferre a los amigos. En este caso, ha sido una cosa circunstancial el que él y yo nos hayamos visto”.

“Que si el museo, que si ha venido a verme cantar. Tú estarás con tus amigos y tu todavía marido con los suyos”.

En este punto, los colaboradores han querido saber si Ana María está preparada para ver a José ya con otra mujer. Y ella ha sido muy tajante: “Estoy preparadísima, de verdad lo digo. Y no estoy celosa”.

