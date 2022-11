Kiko Hernández explica por qué sus hijas tienen tanto miedo

Kiko Hernández está de rabiosa actualidad fundamentalmente por su posible relación sentimental con su compañero de trabajo, Fran Antón. También es noticia, de un tiempo a esta parte, por la ardua polémica que mantiene desde hace semanas con la que fuera su amiga Belén Rodríguez.

El colaborador de Sálvame es un hombre que siempre suele estar en el ojo del huracán por sus incisivas y punzantes opiniones cuando trabaja en Sálvame. Pero en esta ocasión, se ha visto envuelto en varias polémicas de las que realmente no tiene gran culpa.

Por si fuera poco, en los últimos días este también ha estado en el foco mediático después de que Supervivientes le haya hecho una propuesta firme.

La productora del reality quiere que participe en la próxima edición de 2023, que comenzará en torno a la primavera del año que viene. Todo un reto que el tertuliano no sabe si aceptar o no, aunque admite que puede destacar y mucho en un formato como ese.

Kiko Hernández cuenta que sus hijas tienen miedo

Este es un reality que paga unos altos cachés a sus participantes. Si bien en todos los años que lleva emitiéndose el reality de Telecinco, Kiko nunca ha tenido un interés especial en participar.

| Mediaset

Ahora que está de actualidad, sabe que es su momento y si finalmente dice "sí" a la productora del famoso formato de Mediaset, se hará de oro. Ingresará una buena cantidad de dinero porque su caché será, sin lugar a duda, de los más elevados de la siguiente edición.

El colaborador ha hablado de todo ello y de qué piensan sus hijas, Abril y Jimena, sobre esta nueva aventura que está a punto de aceptar. Lo ha hecho en la plataforma YouTube en la sección Con la piel de gallina.

Además de hablar de las citadas polémicas sobre Fran Antón y Belén Rodríguez, Kiko ha confesado lo que nunca antes había contado sobre las condiciones para participar en el reality de Honduras.

El colaborador confiesa qué le han dicho Abril y Jimena sobre Supervivientes

"Yo tengo una propuesta de tirarme desde helicóptero este año. Y no sé si llegaremos a un acuerdo o no", ha sostenido Kiko en el canal de YouTube en el que se ha abierto como nunca.

Lo cierto es que si se ha planteado este año ir o no a los Cayos Cochinos para pasar unos meses de hambre y frío, es por algo. Y es que sus hijas Abril y Jimena están creciendo y ya tienen seis años.

| GTRES

"Antes era imposible ir al reality", ha reconocido el colaborador en el canal de YouTube. Lo que pocos esperaban es que en esta charla en Con la piel de gallina, el televisivo hiciese estas declaraciones. Sobre todo, son unas palabras acerca de lo que piensan sus hijas de su posible participación en Supervivientes 2023.

"Yo le he dicho a ellas que me voy a Supervivientes y me dicen que no me vaya", ha desvelado en las últimas horas. Lo cierto es que es extraño que Kiko hable así de sus hijas a las que siempre ha querido proteger. E incluso se ha puesto serio con este tema, ya que ha conseguido que ningún paparazzi las fotografíe en un lugar público.

Saben que cualquier tipo de imagen de ellas acabará provocando que el colaborador lleve a los tribunales a estos profesionales de la fotografía. Hace un tiempo, envió un comunicado a todos los medios informando de las acciones legales que tomaría si ve una fotografía de las menores publicada en cualquier lado.