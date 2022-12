La hija de Olga Moreno pasaría las tardes con una famosa de Telecinco

Olga Moreno triunfó en Supervivientes 2021 y consiguió que los espectadores le entregasen el premio final, pero algo ha cambiado. Belén Rodríguez, experta en concursos, asegura que no ganó por méritos propios: habría ganado por los detractores de Rociíto. Desde que salió de Honduras ha tenido muchos conflictos y siempre ha mirado por la misma persona: Lola.

Olga Moreno se vio envuelta en un escándalo de tamaño colosal porque la revista Lecturas anunció que se estaba separando. Ha pasado un año de esta noticia y todavía sigue habiendo muchas dudas en el aire, como por ejemplo qué papel ha jugado Marta Riesco. Supuestamente empezó a entablar amistad con Antonio David Flores mientras él estaba casado, pero este dato no está demostrado.

| Europa Press

Olga ha intentado que su hija Lola apenas tenga contacto con la periodista porque no quería que el revuelo le terminara salpicando. Marta en estos momentos es una de las famosas más importantes de Telecinco, así que sus pasos están analizados al detalle. Ha tardado mucho tiempo en conocer a Lola, pero ahora pasa las tardes con ella haciendo los deberes del colegio.

Olga se habrá quedado de piedra al ver las redes de la novia de su exmarido, quien se dedica a publicar contenido de los Flores. La reportera ya conocía a Rocío, le faltaban Lola y David y parece que ya han caído en sus redes. Realmente es una persona amable y no tiene problemas con nadie, por eso se ha ganado la confianza de todo el clan.

Moreno prefiere no hacer ningún comentario al respecto, por eso cuando los reporteros le preguntan responde con su mejor sonrisa. Nunca ha perdido la calma ni la educación, pero hace tiempo que no habla con la prensa porque no quiere correr riesgos. Sabe que su hija conoce a Marta Riesco porque la reportera lo ha publicado en sus redes, así que podríamos estar ante un nuevo conflicto.

Olga Moreno está siendo muy generosa

Olga podría haber ganado mucho dinero y más cuando nadie sabía quién era la nueva novia de Antonio David Flores. Pero optó por permanecer en un segundo plano y solamente ha hablado en ocasiones puntuales: con Semana y con Ana Rosa Quintana. Le han criticado mucho, pero en realidad lo único que estaba haciendo era proteger a su familia.

| Instagram (@olgamorenooficial)

Moreno también está cuidando de David, el hijo de su exmarido, y curiosamente el joven también conoce a Marta Riesco. La periodista está completamente integrada en la familia, tanto que hace los deberes por las tardes con Lola. Ella se ha encargado de mostrarlo en su Instagram, así que todo hace pensar que quiere que el público lo sepa.

La empresaria también ha rehecho su vida sentimental al lado de Agustín Etienne, un representante bastante conocido. Antes trabajaba con Rocío Flores, pero desde hace un tiempo la hija de Rociíto dejó de contar con sus servicios. Supuestamente ha priorizado su carrera de influencer y ya no quiere saber nada de Telecinco, por eso no se habla con Agustín.

Olga Moreno está perdiendo bastante dinero

Olga tiene una tienda de ropa en Málaga que genera unos ingresos suculentos, sobre todo desde que es una estrella de la prensa. Pero podría haber ganado mucho más si hubiera firmado los contratos que le han puesto encima de la mesa y no lo ha hecho. Ha perdido bastante, pero ha ganado paz y tranquilidad, que es justo lo que necesita su hija.

Moreno ha logrado llegar a un entendimiento con su ex y ahora los problemas los resuelven en privado. Ella se ha quedado con la custodia de los hijos y está encantada porque es lo único que deseaba. También es cierto que todavía no ha firmado los papeles del divorcio para legalizar su situación.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp