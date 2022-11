La hija de Miriam Sánchez aparece por primera vez para confirmar el rumor

Miriam Sánchez ha vuelto a ser noticia por un hecho que avergüenza y mucho a la hija que tiene en común con Pipi Estrada.

Miriam Sánchez habría provocado un altercado en un bar de copas, según las informaciones surgidas el pasado fin de semana en las redes sociales. Y después de ser invitada a abandonar el local al encontrarse en un estado demasiado alterado, la policía acudió al lugar.

El caso es que acabaron deteniéndola por un presunto mordisco a uno de los agentes que intervinieron en este rifirrafe, según contaban ayer los compañeros del programa Fiesta.

Sin duda, un nuevo borrón en la vida de la exactriz en un día en el que Miriam quería desconectar de todo. Si bien no sabemos el motivo por el que estaba tan alterada en un momento dado.

Miriam Sánchez provoca un altercado y acaba detenida

Desde el programa Fiesta insistían este domingo en que Miriam se rebeló ante los dueños del pub. Los responsables que aquel local vieron cómo era inútil decirle que se fuese de allí de una vez por todas.

Hay que señalar que ella sufrió un ataque de ansiedad tras su detención. Y tuvo que ser atendida en un hospital cercano para rebajar esa ansiedad que le dejó fuera de sus casillas durante unos minutos.

Miriam Sánchez vuelve a ocupar los titulares más delicados de la prensa rosa en nuestro país. Además de saber que este lunes abandonaba el calabozo de Moncloa-Aravaca para ponerse a disposición judicial, su ex daba la cara la pasada noche ante los medios.

"Es su sangre y es un asunto peliagudo"

Lo cierto es que el televisivo ha respondido a las preguntas más incisivas sobre cómo ha recibido esta noticia. Y en qué situación se encuentra su hija tras saber que su ex ha pasado varias noches en los calabozos.

Pipi rompió su silencio para sorpresa de todos hace unas horas para el programa Fiesta, pero no ha sido la única ocasión en la que ha hablado de ello. Ayer, no tuvo problemas en responder, aunque sabe que Miriam no quiere que opine sobre su vida porque está harta de él.

Lo cierto es que se ha mostrado preocupado y dolido porque es un tema muy desagradable y no quiere ver sufrir más a su pequeña. "Es su sangre y es un asunto peliagudo", ha empezado diciendo el colaborador de Sálvame ante los micrófonos de Sergio Pérez.

La hija de Miriam ha aparecido por primera vez en este asunto y ha confirmado lo peor. No van a dejar a su madre hasta que aclare la polémica.

La menor sale a la palestra tras la detención

"Es una pena que ella que es tan valorada tenga estos capítulos. Principalmente por mi hija, me produce mucha rabia y espero que ya sea el punto final", asegura.

| Telecinco

Pipi está triste y a esta hora aún no ha podido hablar con ella tras las últimas palabras que dijo este sobre su persona.

El caso es que no sabe cómo finalizará esta historia tan complicada para su ex y que afecta y mucho a su hija adolescente.

Eso sí, desea que Miriam Sánchez tenga en mente que estos incidentes no son nada positivos para ella. "Que salga de este asunto feo, es una fotografía desagradable pero bueno, todos tenemos cinco minutos malos en la vida. Espero que estos cinco minutos le sirvan para reflexionar y para darse cuenta de que no puede seguir así", quiere hacerle ver a su ex.