La hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar: cómo ha evolucionado su cáncer

Un día como hoy, 23 de enero, la vida de Julián Muñoz dio un giro de 180º. Y es que a su hija, Elia Muñoz Zaldívar, la que tiene en común con su exmujer, Mayte Zaldívar, se le diagnosticó una terrible enfermedad que actualmente todavía arrastra.

Nada más empezar el año 2022, a la joven le detectaron un tumor maligno. Sin duda alguna, esta noticia fue un gran golpe para toda su familia, sobre todo, evidentemente, para los más cercanos a ella: sus padres, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

Ahora, un año después de conocerse esta dura noticia, ¿cómo se encuentra Elia Muñoz? Esa es la verdadera pregunta.

Última hora sobre el estado de salud de la hija de Julián Muñoz

Todo empezó hace justamente un año, cuando ya se venía rumoreando que el estado de salud de la hija de Julián Muñoz no era el mejor. No obstante, como no hubo ninguna confirmación al respecto, se quedaron en simples habladurías.

Al menos por tiempo limitado, porque poco tiempo después, unas palabras de la misma exmujer de Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, hicieron saltar todas las alarmas. "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada", fue lo que dijo a través de Sálvame.

Como era de esperar, estas declaraciones fueron muy comentadas entre los colaboradores del espacio vespertino, ya que generaron bastante desconcierto. Fue entonces cuando Kiko Matamoros anunció que la hija de Julián Muñoz había empezado un tratamiento contra el cáncer.

Tras salir a la luz esta noticia, Elia no tuvo más remedio que pronunciarse al respecto. Y así lo hizo. "Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más", dijo por aquel entonces para El Español.

Desde entonces, en todos estos 12 meses que ha estado en tratamiento, apenas se han tenido noticias sobre su evolución contra el cáncer. Julián Muñoz sabe perfectamente que la joven es bastante discreta en cuanto a su vida privada, de ahí que no soltara prenda sobre cómo se encontraba.

La última vez que habló de su salud fue para La Razón el pasado mes de septiembre. "Estoy en recuperación y poco a poco con todo. Estoy muy positiva, porque para curarse hay que tener ánimos, si no mal vamos...", reveló en su momento.

Por su boca, desde luego, no ha salido más información. No obstante, si bicheamos un poco en su Instagram, el cual es privado, podemos observar que tiene en su biografía la siguiente frase: "Fighter & winner", es decir, "luchadora y ganadora".

De modo que esto podría significar que la misma Elia ha conseguido superar esta dura enfermedad. Pero, evidentemente, hasta que no haya confirmación por parte de ella o de sus familiares más cercanos, como Julián Muñoz, no hay nada asegurado.

¿Quién es la hija de Julián Muñoz?

Por lo que se sabe, la hija de Julián Muñoz está casada con Raúl Barriocanal, quien es uno de sus máximos apoyos, y tiene una hija, Vega, de seis años. Junto a él, tiene montada su propia empresa, una tienda dedicada exclusivamente al running, la gran pasión del matrimonio.

Asimismo, Elia Muñoz, a diferencia de sus padres, no ha querido seguir sus pasos dentro del mundo de los medios. Siempre ha sido bastante discreta y así lo seguirá siendo.

