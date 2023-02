La hija de Gema López se convierte en protagonista: 'Tiene su vida'

Gema López es uno de los rostros de Telecinco más reconocidos y se identifica por su carácter firme. Una firmeza que la ha llevado, al contrario que a otros de sus compañeros, a mantenerse tajante sobre no hablar de su vida personal. Sin embargo, ahora esta se ha puesto sobre la mesa, en concreto, su hija, Nadia.

Lo que ha sucedido es que un medio de nuestro país ha querido 'actualizar' la faceta privada de la periodista. Esto ha permitido conocer, no solo algún dato de Gema, sino también de su única hija, que está a punto de cumplir los 16 años. Una chica absolutamente desconocida para el público.

Gema López ve hablar de su hija

Gema López hace cinco años que puso fin a su matrimonio con el director teatral Antonio Pardo. Lo hicieron de mutuo acuerdo y sin escándalos públicos de ningún tipo. Y así han mantenido su relación hasta este momento, absolutamente alejada del foco mediático.

Ella está claro que no lo ha tenido fácil para evitar que se hablara de su vida personal y familiar, pero lo ha conseguido. De ahí que no sepamos nada de cómo ha afrontado dicha separación o de cómo se lleva con su ex. Aunque ahora hemos salido de dudas con la información que se ha publicado en El Español.

Dicho diario ha podido hablar con una persona del entorno laboral de López. Y ha sido esta fuente quien, aunque ha reconocido que ella es muy hermética, sabe algún dato de su vida actual. Por ejemplo, ha revelado que Nadia va a cumplir pronto los 16 años y que tiene una estrecha relación con sus padres.

Ha contado que la chica “tiene su vida, sus amigas, sus planes. Y, sobre todo, tiene a sus padres muy pendientes de ella, que la adoran, como es natural. También a su abuela y a su tía Sara”.

“Muchas veces hacen escapadas de chicas ellas cuatro”.

Pero esto no es todo. Quien ha hablado también ha relatado que Gema y su exmarido tienen una buenísima relación. Tanto es así que ella “tiene la tranquilidad de llegar tarde a casa porque tenga programa, grabación o algún compromiso y a lo mejor es él el que está con Nadia”.

Gema López afronta un 2023 muy especial

La amiga de Patiño seguro que no está contenta con el hecho de que esos datos de su vida personal hayan salido a la luz. Una vida personal que podría cambiar de forma considerable si se cumplen los vaticinios que hace unos días le hizo el vidente Maestro Joao. Sí, porque le expuso que iba a encontrar el amor nuevamente.

Mientras ese nuevo romance llega a su vida, eso sí, Gema continúa centrada en su hija, en su familia y en el trabajo. Sigue siendo una de las figuras insignes de Sálvame y siempre que se considera oportuno hace lo propio en el plató del Deluxe.

Además, hace ya un tiempo que se lanzó a ejercer como empresaria de moda. Es propietaria de la firma Ne&Nu, que no duda en promocionar de manera constante en sus redes sociales. Y es que muestra a sus seguidores los nuevos lanzamientos y las prendas más interesantes que utiliza ella a diario y cuando acude a televisión.

Firma que, poco a poco, se ha ido consolidando en el mercado y que tiene por lema “Porque la casualidad no existe. Y las energías se dan en el momento más inesperado”.

