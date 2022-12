La hija de Carmen Borrego reaparece cambiada junto a alguien polémico

Carmen Borrego está atravesando una de las Navidades más complicadas de su vida. La colaboradora de Sálvame continúa sin tener ninguna relación con su hijo, por lo que se ha refugiado en su hija, Carmen Rosa Almoguera, para pasar estas fechas tan señaladas. Pero no lo ha hecho sola, Carmen pasaba Nochebuena en compañía de una de las Campos que más polémicas ha levantado en los últimos tiempos: Alejandra Rubio.

La joven influencer fue una de las principales dianas de los dardos envenenados que lanzó Paola Olmedo a través de sus audios. Pero la hija de Terelu Campos y la hija de Carmen Borrego mantienen una relación fantástica desde que eran pequeñas. Carmen Rosa ha experimentado un gran cambio que se refleja en su físico y en su actitud.

La hija de Carmen Borrego vuelve al ojo público

Tanto José María como Carmen Rosa siempre se han alejado de la vida pública y han preferido mantener un perfil mediático bajo. Sin embargo, tras el escándalo de los audios de Paola Olmedo, el hijo de Carmen Borrego veía como su nombre y el de su mujer se colocaban en el centro de la polémica.

La hija de Borrego se ha armado de valor y ha reaparecido al lado de la persona más polémica de su familia: Alejandra Rubio. La relación entre ellas es fantástica, a pesar de que estuvieron distanciadas durante un tiempo.

| GTRES

Esto no fue plato de buen gusto para él por lo que la relación madre-hijo se vio duramente afectada, hasta el punto de romperse. La colaboradora de Sálvame ha manifestado públicamente que está atravesando una de las Navidades más duras de su vida, y que no puede continuar así.

Por otro lado, su hija no ha dudado en pasar esta fechas junto a su madre. Carmen Rosa reaparecía en una instantánea junto a su madre y a su prima, Alejandra Rubio. Carmen ha querido dejar constancia de que no está sola y aunque le falta su hijo, siempre podrá contar con su hija.

Lo cierto es que, Carmen Rosa siempre ha preferido mantenerse alejada de la televisión. La joven de 29 decidió no ser un personaje público y centrarse en su carrera profesional, ella es abogada penalista. En marzo de este año la hija de Carmen Borrego aparecía el programa de Bertin Osborne Mi casa es la tuya donde aclaraba por qué no se siente atraída por el medio:

"Si te soy sincera he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más, la conozco tan de cerca que no... No me han propuesto, pero tampoco quiero que me propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto", explicaba.

Carmen Rosa no se ha pronunciado sobre la polémica de su madre con su hijo, pero seguro que en la intimidad sí lo habrá hecho. Madre e hija mantienen una gran relación y son un fuerte apoyo la una para la otra. Por ello, la colaboradora de televisión subía una fotografía de su hija, que reaparecía muy guapa y algo cambiada, junto a Alejandra Rubio.

Carmen Borrego y su Navidad más dura

Para Carmen esta situación está siendo insostenible, la hermana de Terelu ni siquiera pudo disfrutar de la noticia de que iba a ser abuela. La colaboradora utilizaba las redes sociales para recordar aquellas Navidades donde estaban todos juntos.

| Telecinco

La colaboradora subía una entrañable fotografía donde recordaba tiempos mejores: ¡¡Navidades espectaculares!! Seguro que volverán", escribía. De esta forma, Carmen daba a entender que está lista para una reconciliación y dejarlo todo a un lado.

Solo queda esperar para ver si finalmente Carmen Borrego hará las paces con su hijo antes de que acabe el año y vemos una bonita fotografía tomándose las uvas juntos.

