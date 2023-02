La hija de Carlos Lozano publica un vídeo que confirma todos los rumores

Carlos Lozano atraviesa una de las etapas más tranquilas de su vida, y sabe que la madurez le ha proporcionado ver la vida con otra perspectiva. Y sabe lo importante que es la familia, sobre todo la figura de su hija Luna.

A pesar de que en el pasado protagonizó muchas discusiones a nivel mediático con la madre de su hija, Mónica Hoyos, ahora la relación con la televisiva es más que cordial.

Y en los últimos días se ha confirmado que se llevan mejor que bien y todo por el bienestar de su hija Luna, que ya tiene 18 años.

A pesar de que Luna no vive en España, ya que está estudiando en Londres desde hace un tiempo, la joven pensó que era un buen plan volver a su país. Deseaba viajar hasta Madrid para juntarse con ellos y estar disfrutando de su compañía, algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales.

Carlos Lozano confirma que han vuelto a verse

Luna suma más de 52 000 seguidores en Instagram y consideró que la mejor forma de celebrar ese reencuentro era compartir un documento que ha provocado miles de comentarios.

Además, no solo en Instagram, Luna Lozano ha puesto de manifiesto que el buen rollo que tiene con sus padres no es postureo. Y les ha hecho protagonistas en un vídeo viral de 'TikTok'.

"Somos un circo andante", escribía la joven estudiante, mientras baila junto a sus padres el último tema de Shakira que tan viral se ha vuelto a cuenta de su ruptura con Piqué.

Carlos Lozano, feliz tras comprobar que la guerra ha quedado atrás

Lo cierto es que este vídeo ya ha alcanzado el millón de reproducciones. Y esta buena relación no hace más que constatar que las guerras entre Lozano y Hoyos han pasado a mejor vida.

"Soy una persona que antepongo lo que más quiero a lo demás. Lo otro se te olvida o decides aparcarlo. Al final, no le das tanta importancia y prevalece el cariño", cuenta Hoyos al diario ABC.

El caso es que nadie se esperaba que este baile fuera tan visto tras una distendida comida familiar que ha vuelto a sacar lo mejor de los dos televisivos.

El baile viral que lo dice todo sobre Carlos Lozano y su ex

"Luna es una niña natural y que no le gusta ser el centro de atención. Es un perfil muy bajo y subió las fotografías y el vídeo de forma natural. Además, no es la primera vez que quedamos", desliza Hoyos, que "agradece a todo el mundo el cariño, y hay mucha gente buena y con un corazón noble".

Lo cierto es que hay un tema que Mónica ha querido dejar claro y no es otro que el de retomar su relación sentimental con Lozano. Nada más lejos de la realidad.

"No hemos vuelto. Yo no te digo que va a pasar mañana ni que pasará la semana que viene, pero no".

Esta buena relación se ha conseguido, según la ex de Carlos Lozano, "cediendo y aguantando algunas cosas. No todos tenemos un carácter fácil. Si cuando dos personas están juntas hay veces que no se entienden, imagínate cuando ya no lo están".

"Se complica más si agregamos los episodios en televisión, ya que nuestra vida ha sido narrada como un reality show durante años", sostiene afeando a los que "han opinado sin informarse para facturar. No tienen información y dicen lo primero que les viene a la cabeza".