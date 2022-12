La hija de Antonio Montero descubre qué pasó la noche que pillaron a su padre

La hija de Antonio Montero se ha quedado sin palabras al descubrir qué es lo que verdaderamente pasó la noche que una de las periodistas más reconocidas de nuestro país pilló a su padre en una actitud bastante inapropiada.

A día de hoy, la relación entre el colaborador de televisión y Marisa Martín-Blázquez está mejor que nunca, pero esto no fue siempre así. Y es que hubo un momento en el que su matrimonio estuvo en peligro por culpa de una tercera persona.

En 2015, esta sólida pareja anuncio su ruptura después de 25 años de amor y dos hijos en común. Y, aunque en un principio no se supieron las causas de esta separación, pronto Antonio Montero reveló que un desliz por su parte fue el causante de todos los problemas.

Todo apunta a que la pareja no pudo superar la crisis que vivió en el año 1995, cuando el paparazzi fue fotografiado junto a una joven que no era su esposa. "Era una amiga que conocí en un viaje de trabajo", aseguró el marido de Marisa.

"Fue importante en el sentido de que por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer […] Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones".

Además, Antonio Montero aseguró que, gracias a la sinceridad y complicidad que ambos tienen, esta delicada situación fue mucho más llevadera.

"Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero. Lo hablamos y cuando me preguntó '¿qué te pasa?', se lo dije. Cuando llegaron las fotos, ella no me dijo nada. Hubo una llamada telefónica y me preguntó. Se lo conté y hablamos. Ella es una crack".

Desde entonces, y a pesar de que la pareja se reconcilió en el año 2020, la sombra de la infidelidad siempre ha perseguido a Antonio Montero.

Ahora, el colaborador de Sálvame se ha sincerado ante toda la audiencia del programa tras ser acusado de una nueva infidelidad a su mujer.

Antonio Montero da todo tipo de explicaciones

A Antonio Montero no le ha quedado otra opción que volver a hablar sobre su vida privada delante de las cámaras de Sálvame. Todo apunta a que el programa se ha hecho eco de una información que podría poner en un gran compromiso a su trabajador.

Desde que comenzó la emisión de este jueves 22 de diciembre, los jefes del fotógrafo le advirtieron de lo que estaba a punto de pasar. Y es que un testigo se puso en contacto con el formato para desvelar que el paparazzi podría haberle sido desleal, una vez más, a Marisa Martín-Blázquez durante unas vacaciones en Denia.

Fue en este momento cuando los compañeros de Antonio Montero se interesaron por el tipo de relación que mantiene con la periodista, algo que no le sentó muy bien al colaborador.

"De mi vida privada no hablo. La relación que tenga con ella tampoco es algo nada que le importe a nadie", aseguró el fotógrafo, antes de aclarar que "cualquier cosa que tenga en mi vida no es comparable con la relación que tengo con una mujer con la que llevo 39 años".

Sin embargo, este confidente confirmó ante toda la audiencia de Telecinco que Antonio Montero "siempre iba muy contento" por las calles de dicha localidad y que allí "tiene fama de golfete". "Le gustaba mucho disfrutar y abrazar a las chicas en los chiringuitos", confesó.

Fue en ese momento cuando el tertuliano de Mediaset España no se lo pensó dos veces a la hora de hacer una inesperada confesión. Los hijos de Marisa se quedaron totalmente mudos al descubrir que este desconocido puede llevar algo de razón.

"Yo lo reconozco. A mí de fiesta se me va un poco la pinza", explicó Antonio Montero a sus compañeros antes de confesar que "una vez se me fue mucho y me vio María Teresa Campos".

"Luego se lo dijo a mi mujer… Yo soy un tío muy alegre, muy divertido, muy bailón, pero no culmino", sentenció el comunicador asegurando que "no soy un santo" ni "perfecto".

