La hija de Ana María Aldón publica un vídeo llorando y contando la verdad

Ana María Aldón lleva meses acaparando titulares debido a la situación familiar tan complicada que atraviesa.

El divorcio entre la diseñadora de moda y el diestro es inminente, y Ana María no puede estar más pletórica. Para la colaboradora no ha sido nada fácil afrontar los últimos tiempos, debido sobre todo a la gran prensión mediática que ha tenido que soportar.

Ana María Aldón se ha convertido en el personaje estrella del universo Mediaset. La todavía mujer de José Ortega Cano se ha vuelto un rostro imprescindible en la pequeña pantalla, y está aprovechando al máximo el tirón mediático. Sin embargo, no piensa tolerar que su familia sea siempre objeto de burlas y críticas.

Ahora, un vídeo de su hija, Gema Aldón, ha vuelto a colocar en el ojo de la polémica a la joven.

Ana María Aldón, emocionada con el vídeo viral de su hija

Para Ana María fue muy duro afrontar la entrevista de su hija en el Deluxe, el pasado mes de julio. La joven decidió sentarse en un plató de televisión el pasado mes de julio.

Su hija montó una auténtica revolución con sus incendiarias declaraciones sobre Gloria Camila o la relación que tenía con Ortega.

Ana María Aldón reveló que para ella no había sido plato de buen gusto ver a su hija sentada en un plató de televisión. Gema no dudó en mostrar su rechazo a la relación de su madre con Ortega, y la animaba a que tomase la decisión de separarse.

| GTRES

Tras esto, Gema decidió no volver a pisar un plató de televisión y alejarse por completo de los medios de comunicación. Ahora, un vídeo de Gema, muy emocionada con su abuela, ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

En el vídeo aparece la hija de Ana María Aldón entre lágrimas dándole un cariñoso beso a su abuela, ya que la matriarca del clan cumplía 83 años.

Gema ha querido compartir el vídeo a través de su cuenta de Twitter. Y no cabe duda de que este gesto habrá emocionado mucho a su madre.

Ana María Aldón afronta su nueva etapa

La colaboradora de televisión se encuentra en un gran momento a nivel profesional. Ana María ha optado por refugiarse en el trabajo, y es que, con todos los proyectos que tiene ahora mismo no puede estar más ocupada.

Ana María es una de las grandes estrellas del Mediafest Night Fever, además de ser una de las colaboradoras habituales de ¡Fiesta!. Recién cumplidos los 45, la diseñadora recibió una felicitación un tanto agridulce por parte de José Ortega Cano.

| Telecinco

El programa fiesta se puso en contacto con el diestro con para que le enviase un emotivo mensaje de felicitación. Sin embargo, el diestro prefirió no hacerlo.

"Tengo que salir curiosamente de viaje. Es que hay un problema, porque no lo veo bien, porque nos vamos a separar, y ahora no encaja", se justificó Ortega Cano.

Ana María entendió a la perfección la postura de su todavía marido. Aunque no pudo evitar emocionarse al escuchar la palabra "divorcio" de la boca de Ortega.

"Le están pidiendo una cosa que no ve normal. Yo tampoco lo veo normal y me parece bien que no lo haya hecho, porque ya lo ha hecho en privado", sentenciaba la colaboradora.