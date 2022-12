La hija de Ana María Aldón confirma lo peor tras saberse su enfermedad

La hija de Ana María Aldón por fin se ha pronunciado acerca de las últimas declaraciones que hizo su madre en el programa Fiesta. Y, aunque está muy preocupada por ella, Gema no ha tenido ningún problema en confirmar la peor de las noticias sobre su problema de salud.

El pasado domingo, 11 de diciembre, la exsuperviviente vivió uno de los momentos más traumáticos de toda su carrera televisiva, después de ver las primeras y desgarradoras imágenes de su sesión de hipnosis.

| Telecinco

Entre otras cosas, Ana María Aldón reveló algunos de los episodios más duros de su vida, como por ejemplo, los malos tratos que sufrió por parte de su padre. Aunque, sin duda, lo que más llamó la atención fueron los recuerdos que guarda el parto de Gema.

Y es que, hasta ahora, la casi exmujer de Ortega Cano no había hablado de ello en público. Tal y como contó la colaboradora, la llegada al mundo de su hija estuvo marcada por la soledad.

"Ese fue otro trauma muy gordo. Porque yo esperé toda la noche que viniese alguien a verme. Mi madre, mis hermanas, esperaba que alguien entrase por la puerta. Tenía 17 años", aseguró Ana María Aldón, antes de confirmar que la dejaron sola "cada uno por sus motivos".

"Mi madre estoy segura de que le hubiera gustado estar a mi lado, pero mi padre vivía entonces", lamentó la diseñadora de moda a continuación.

Pero, el momento más impactante llegó cuando la tertuliana relató todos los detalles de su parto. "Recuerdo el dolor, la sangre… […] Estuve toda la noche despierta esperando a mi hija, pero no venía y no me la traían. Me dijo la doctora que no sabía si Gema iba a sobrevivir".

Ahora, y después de que Ana María Aldón ha confesado que "no se lo había contado a Gema", la tanatopractora se ha pronunciado al respecto y ha confirmado los peores presagios sobre su estado de salud.

Ana María Aldón lo pasó muy mal en el parto

Tras las últimas declaraciones de Ana María Aldón en Fiesta, son muchas las personas que se han querido pronunciar al respecto.

Uno de los primeros en salir públicamente a opinar acerca de las palabras de la televisiva fue Ortega Cano. Según parece, el torero no estaría de acuerdo con las palabras que su todavía mujer le dedicó aquel día.

| La Noticia Digital

Y es que, tal y como relató la madre de Gema, con el nacimiento de su segundo hijo, otra vez se volvió a ver "sola con un hijo". "Mi niño tenía un año cuando su padre estaba en Zaragoza", apuntó aquel día.

Ahora, la hija mayor de Ana María Aldón ha querido romper su silencio para comentar la última intervención televisiva de la exsuperviviente.

Tras escuchar estas duras declaraciones, el programa Sálvame tuvo la oportunidad de hablar con Gema Aldón. "Había muchas cosas que no sabía", aseguró, visiblemente afectada.

"Me quedo fría, mal. Yo sabía que mi madre había tenido una infancia muy dura, que mi parto fue muy duro, que yo estaba muy mal…", relató la joven, antes de confirmar que no sabía que su padre "estuvo presente en el parto".

| Telecinco

A Gema le duele "lo que cuenta" y "cómo lo cuenta", ya que ahora es consciente de que su parto no tuvo que ser nada fácil para ella. Y es que, tal como relató Ana María Aldón, la vida de su bebé estuvo en peligro a causa de una inesperada enfermedad en el corazón.

Por eso, para la tanatopractora enterarse de todos estos detalles a través de la pequeña pantalla ha sido una experiencia de lo más traumática, aunque no se lo reprocha porque es consciente de que su madre está pasando por "un momento psicológico" delicado.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp