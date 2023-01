Un hermano de Kiko Matamoros aparece por sorpresa y cuenta la verdad

Kiko Matamoros está feliz preparando sus planes de boda con Marta López Álamo. Una boda en la que no van a escatimar en gastos, a pesar de la complicada situación económica que él tiene con Hacienda. Esto ha provocado la incomprensión de su ex, Makoke, y ha propiciado que recordemos que en su familia el dinero ha sido un tema controvertido.

En concreto, nos hemos acordado que recientemente su hermano, Coto, concedió una entrevista hablando del dineral que había ganado en televisión. Y sus palabras nos dejaron boquiabiertos a todos, por la cantidad que conseguía obtener estando solo unas horas en Crónicas Marcianas.

Kiko Matamoros, atónito ante la confesión

El colaborador de Sálvame trabaja también en el Deluxe y en los debates de La isla de las tentaciones. Y seguro que por ello se embolsa una jugosa cantidad económica mensualmente. Eso sí, dudamos de que puedan ascender a las que ganó Coto durante el tiempo que estuvo al lado de Javier Sardà en Crónicas Marcianas.

Kiko vio que su gemelo no dudó en confesar este dato en una entrevista que concedió para el canal de Youtube The Wild Project. Lo hizo al relatar cómo llegó al citado formato y se convirtió en una estrella: “A mí Javier me descubrió en diez minutos. Pasado ese tiempo me dijo: «¿Tú quieres trabajar conmigo?»”.

“Yo no había trabajado en mi vida y pensé qué sería eso. Le pregunté cuánto pagaba, me dijo que 200 000 pesetas por programa y le dije que sí, que me parecía bien”.

Matamoros pudo escuchar a su familiar relatar que desde que aceptó la propuesta su fama y su economía fueron en gran aumento. Y es que expuso: “A partir de ahí, al mes ganaba 600 000 pesetas y luego fui subiendo”.

En este punto, llegó a hablar de la relación que tenía con sus compañeros en el programa, tales como Alessandro Lequio y Antonio David. Dijo: “Yo con estos ni me hablaba, sentían como cierta animadversión hacia mí y lo entiendo. Claro, si un tío está cobrando diez o doce veces lo que yo cobro, pues es lógico que le tenga rabia por hacer lo mismo”.

Kiko pudo ser testigo de que Coto reconoció que era un referente del citado programa nocturno. De ahí que “llegara a cobrar 18 000 € diarios. Lo máximo que yo iba a la semana eran tres días, más luego los programas que te salían de fin de semana, por lo que 100 000 € sacaba fijo”.

“Estuve cinco años así, pero no era megamillonario y ni dilapidé nada, aunque se ha dicho que lo hice por droga. Invertí mucho en arte y es lo que queda para mi hija además. Estoy contento de haberlo empleado bien”.

Kiko Matamoros sabe la situación que vivió

El ex de Makoke pudo ver que Coto, además de no tener reparos en contar lo que llegó a ganar, fue muy claro sobre cómo se sentía en aquel momento. En efecto, admitió que “me sentía bien por estar en Barcelona y por las amistades que tenía allí, pero no era feliz porque sentía que me faltaba algo”.

“Es un momento de evolución en mi vida y se produce un cambio que me hace entender que hay un orden en todo, que hay una creación, unas leyes y que hay algo a lo que debo ser fiel. Ahí es cuando empiezo a cambiar y le digo a Javier que no sigo. Lo decido porque primero no debía rendir nada, porque tengo la cabeza en otro lado, y luego porque no me hace gracia ir allí ni lo necesito, tenía otras inquietudes”.

