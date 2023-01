Las hermanas de Ana María Aldón, en apuros por lo último de Telecinco

Ana María Aldón se ha convertido en protagonista de la prensa rosa en las últimas horas. Y no solo porque se ha divorciado ya de Ortega Cano, sino porque ha sido atacada y cuestionada por sus compañeros de Fiesta. Estos le han reprochado que no diera la citada exclusiva en el programa y esta ha intentado defenderse.

Lo que ha hecho ha sido explicar que no lo había contado a nadie, ni siquiera a sus hermanas y hermanos. De ahí que estos hayan quedado en evidencia al demostrarse que quizás no tienen una relación tan estrecha con ella como se podía imaginar. Vamos, que han sido puestos en el punto de mira cuando lo único que quieren es vivir su vida tranquila y en el anonimato.

Sea como sea, lo que ha quedado de manifiesto es que la colaboradora ha sufrido un 'juicio' por parte de sus compañeros. Y esto seguro que supone una brecha entre todos ellos.

Ana María Aldón se justifica 'tirando' de familia

La ya exmujer de Ortega Cano ha visto que el viernes salió a la luz su divorcio. Fue Paloma García-Pelayo la que lo dio a conocer en El programa de AR.

Esta exclusiva ha ofendido y mucho a los integrantes de Fiesta. Claro, porque no entienden que teniendo como colaboradora a la protagonista de la historia ella no les informara de ello. Y así se lo ha echado en cara la presentadora del formato, Emma García: “Nos hemos enterado los últimos”.

“Has venido a trabajar estando divorciada y no has dicho nada. Te lo he tenido que notar en la cara y saberlo también por la información que nos había llegado”. A lo que ha añadido: “¿Cómo puede ser que firmes y nos llegue la noticia por todos los lados menos por ti?”.

Ana María, ante el enfado manifiesto de la vasca y de la dirección del formato, ha intentado justificarse. Ha afirmado: “Felicito a Paloma por descubrir que nos habíamos divorciado, pero me extraña que haya tardado una semana en enterarse. Firmamos el divorcio hace diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo”.

En este punto es cuando Aldón ha intentado justificarse diciendo que no se lo había dado a conocer a nadie, ni siquiera a los suyos. Y es que ha admitido: “No se lo había contado ni a mi hija ni tampoco lo sabían mis hermanos. Puedo asegurar que de mi boca no ha salido esta información”.

Esta ha sido su justificación, pero lo cierto es que con dicho argumento ha dejado en cuestión que tenga tan buena relación como dice con sus seres queridos. Claro, porque si no les había informado de algo tan importante es que no es todo tan fluido entre ellos.

Sin embargo, con estas palabras no ha convencido a nadie. Tanto es así que García le ha vuelto a 'atacar': “Podrías haberlo contado con toda naturalidad. Podrías haber dicho: 'Me he divorciado, pero prefiero no hablarlo, ya está'”.

Ana María Aldón, la diana de sus compañeros

La madre de Gema Aldón ha visto que todo el equipo está dolido con ella por su silencio, que les ha supuesto perder una exclusiva. Por este motivo, se ha puesto a Ana María en medio del plató y los colaboradores se han sentado a su alrededor. De esta manera, es como ha recibido ataques por todos los frentes.

Beatriz Cortázar le ha espetado: “Estás en este programa, que ha apostado mucho por ti. Entonces, lo menos que podrías hacer es ser generosa con él y haber dado tú esa información”.

Juan Luis Galiacho, por su parte, ha afirmado: “Eres una mujer muy lista. Sabes perfectamente lo que haces y lo que dejas de hacer, aunque la gente se piense que no”.

Y esto no es todo, pues Saúl Ortiz, tras unas informaciones de la familia de Ortega, ha dejado caer que Ana María habría ganado dinero filtrando datos de su relación. Algo que la señalada ha negado tajantemente, tachando al clan del torero de “no tener vergüenza”.

Pero es que Aurelio Manzano, que siempre es muy duro con Aldón, ha insinuado que esta le ha pasado la información a García-Pelayo. Algo que ella también ha negado.

A lo que Emma ha añadido: “A mí me hubiera gustado que después de todos estos meses me lo hubieras dicho. Es una cuestión de lealtad”.

Ana María Aldón pone el punto y final a la controversia

Después de todos los reproches, Aldón ha vuelto a tomar la palabra: “No quería ocultar nada, pero nunca he dado ninguna información. No lo he hecho nunca”. A lo que irónicamente ha añadido: “La próxima vez que me divorcie, vengo y os lo digo”.

Asimismo, ha dejado claro cómo se siente tras la firma del divorcio: “No siento ni dolor ni tampoco liberación. He sentido que era el último paso que tenía que dar y ya está”.

