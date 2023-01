La hermana de Raquel Mosquera no se calla y destapa la triste realidad

Raquel Mosquera ha sido protagonista de la actualidad en el último año como consecuencia de la docuserie de Rocío Carrasco. Esta ha sacado a la luz sus mentiras, que también ella misma ha dejado al descubierto en sus distintas intervenciones. Sin embargo, ahora se ha convertido en noticia por otro motivo.

En concreto, ha revelado que se casa con su chico, Isi, en redes sociales. Como es lógico, esta revelación ha generado un enorme revuelo, pero no tanto por el matrimonio, sino por las reacciones al mismo. En concreto, ha llamado la atención la de una persona deel entorno de Raquel Mosquera.

Nos estamos refiriendo a María Jesús, su hermana, que ha reconocido que no ha sido informada de ese paso que va a dar la pareja.

Es más, también la familiar de Raquel ha admitido que ahora no hay ningún tipo de relación entre ellas. Esto se desconocía y ha sorprendido, pues aquella siempre habla de que su clan es su gran apoyo.

Raquel Mosquera desvela que se casa

La que fuera viuda de Pedro Carrasco ha dejado a todo el mundo boquiabierto al desvelar que va a volver a pasar por el altar. Así, tras haberse casado con el citado boxeador y después con Tony Anikpe, ahora va a convertirse en la mujer de su actual pareja, Isi.

Raquel Mosquera ha tenido una manera muy peculiar de dar la buena noticia en redes sociales. Lo ha hecho subiendo el vídeo del momento en el que su chico, y padre de su segundo hijo, le pedía matrimonio.

El vídeo la muestra a ella sentada en una silla y cuenta que está ahí porque sus vástagos le han pedido que lo hiciera para felicitar el año. Pero es en ese momento cuando su novio entra en escena, se arrodilla y le dice: “Cariño, yo estoy aquí. Dios nos ha dado la vida desde enero de 2022 hasta ahora”.

“Desde que te he visto a ti, he visto a una mujer completita y estoy muy feliz contigo. Solamente lo que quiero es que nos casemos, que pongamos una fecha para casarnos si aceptas este anillo, para que ninguna persona se acerque más. Los testigos son Romeo y Raquelita”.

Ante esta petición, Raquel Mosquera no ha dudado en darle un beso a su pareja. Luego, le ha dicho: “Claro que sí que acepto, con esta boda va la vencida. En este 2023, si Dios quiere, estamos cumpliendo con todos nuestros proyectos y este va a ser uno de ellos”.

“Ya verás cuando se lo diga a mi padre. Te amo”.

Raquel Mosquera, perpleja ante la reacción

Raquel Mosquera está encantada con sus planes de boda, como ha quedado de manifiesto en el vídeo. Y en Sálvame se ha querido conocer si también lo están las personas de su círculo más cercano. Por este motivo, se han puesto en contacto con María Jesús y su reacción ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Sí, porque esta mujer al ser preguntada si le hacía ilusión el próximo enlace ha manifestado: “Me lo reservo para mí. Tampoco me influye a mí mucho. Es su vida, ella sabrá lo que hace”.

En este momento es cuando ha explicado que Raquel no se lo ha contado: “Me he enterado por las redes sociales”. Y al querer conocer si Mosquera la invitará ha afirmado: “No tenemos ahora mismo relación así que no lo sé”.

Al salir a la luz el distanciamiento se ha querido saber si el mismo es provocado por Isi. En este punto ha sido muy tajante: “No, para nada. Él es muy majo y no tengo nada en contra de él”.

