La hermana de Joaquín Prat se equivoca y ya no tiene vuelta atrás

Alejandra Prat, hermana de Joaquín Prat y gran fichaje de Y Ahora Sonsoles, se aventuraba a afirmar que Isabel Preysler ya tenía una nueva ilusión. Tras esto, saltaron todas las alarmas, ya que las palabras de la hermana de Joaquín Prat fueron tomadas muy en serio.

Rápidamente, todos los medios de comunicación intentaron ponerse en contacto con José Antonio Ruiz-Berdejo. Su nombre es el que ha sonado con más fuerza como la posible nueva ilusión.

Sin embargo, el empresario sevillano no podía salir de su asombro al ser preguntado por ello. Y, como era de esperar, lo ha negado rotundamente.

Por lo que la hermana de Joaquín Prat se ha equivocado al dar sus informaciones, y tras las palabras de Ruiz-Berdejo ya no hay vuelta atrás.

La hermana de Joaquín Prat en entredicho por sus palabras

Alejandra Prat se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de Y Ahora Sonsoles. La periodista comparte la misma pasión por el mundo de la crónica social como su hermano, Joaquín Prat. Alejandra lanzaba una potente bomba con todo el entramado de la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.

| Antena 3

La hermana de Joaquín Prat afirmaba de forma directa que tenía una información sobre las nuevas novedades de la vida sentimental de la socialité. La colaboradora afirmaba con toda contundencia de que Isabel estaba ilusionada y dicha ilusión se encontraba en Sevilla:

"Puede ser, me lo aseguran, así que mejor tener esta información bien atada porque estamos hablando de 'la reina de corazones'. Parece ser que Isabel tiene una nueva ilusión en Sevilla, pero no hay nombres. Es un rumor", revelaba la hermana de Joaquín Prat.

Estas palabras hicieron saltar todas las alarmas y, rápidamente, todos los medios intentaron averiguar a quién se refería Alejandra Prat. Con la información aportada por la hermana de Joaquín Prat, el nombre que sonó con más fuerza fue el del empresario sevillano.

Sin embargo, la prensa se ha puesto en contacto con el sevillano y sus declaraciones han invalidado por completo la afirmación de Prat.

El empresario no ha dado crédito cuando las cámaras han comenzado a perseguirle y preguntarle por su supuesta relación con Isabel Preysler:

"Llegué ayer de viaje y estoy alucinando. No sé de donde han podido sacar esto", revelaba para ABC. Además, el empresario comparte su vida con la investigadora italiana Alessandra Gorla, con quien tuvo a su primer hijo hace tan solo unos meses.

Ruiz-Berdejo ha querido dejar claro que las informaciones vertidas por Alejandra Prat son totalmente inciertas. El empresario ha dejado constancia del gran respeto que siente tanto por Isabel como por Mario:

"Yo tengo una enorme estima, admiración y afecto tanto por Mario Vargas Llosa como por Isabel Preysler y espero mantener la amistad con ambos", sentenciaba.

| EuropaPress

Isabel Preysler no puede más

Lo cierto es que Isabel no puede más con todas las especulaciones y rumores que se están publicando. La socialité está atravesando unos momentos muy complicados y la presión mediática no está ayudando lo más mínimo. La madre de Tamara Falcó asegura que no existe ninguna "nueva ilusión" y que ahora mismo lo que necesita es tranquilidad.

Su mayor prioridad ahora mismo es su familia, sobre todo sus nietos: "Quiero vivir tranquila una larga temporada disfrutando de mis nietos. Son los que me divierten de verdad", confesaba para ABC.

Isabel se estaría viendo muy sobrepasada por la situación y necesita un tiempo para desconectar de todo y, sobre todo, de los medios de comunicación.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp