La hermana de Antonio Montero tiene un disgusto que nunca olvidará

Antonio Montero se ha convertido en uno de los concursantes estrella de Pesadilla en el Paraíso. El periodista está dando mucho de qué hablar dentro y fuera de la granja. Sin embargo, lo último que buscaba Antonio Montero es que los suyos se viesen salpicados por su participación en el reality.

Su mujer, Marisa Martín-Blázquez, reconoció que no quería saber nada del reality y que le había pedido a Montero que no hablara de la relación dentro del concurso. Ahora, Ana Montero, hermana del periodista, se ha visto también salpicada por la participación de su hermano.

La hermana de Antonio Montero es la defensora del periodista en el plató de Pesadilla en el Paraíso. Durante la pasada gala del programa, Ana protagonizó un tenso enfrentamiento con Maite Galdeano. Un encontronazo que difícilmente podrá olvidar.

La hermana de Antonio Montero contra Maite Galdeano

Por todos es conocidos el temperamento de Maite, la madre de Sofía Suescun no tiene pelos en la lengua. A la exgran hermana no le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse a alguien. Maite se convirtió en la segunda expulsada de la edición y en la pasada gala vino dispuesta a poner patas arriba al plató.

La concursante tenía un objetivo claro: hablar sobre el concurso de Antonio Montero. Sin embargo, la hermana del periodista no iba a permanecer callada. Ana no tuvo ningún problema en defender a su hermano de las acusaciones de Maite.

| GTRES

"A mí me has parecido un poco soberbia, y me lo tienes que reconocer", le espetaba la hermana de Montero a Galdeano. Ana tachaba a Maite de querer llevar todo el protagonismo

"Mi hermano mantiene el esplendor de la granja y no lo ve nadie", aseguraba Ana. Pero, como era de esperar, Maite no iba a estar callada, y es que la exconcursante tiene muy clara su postura con respecto a Montero:

"Tu hermano es el 'quedabién', todo lo que hace lo hace con segundas y va con la cámara para que se le vea trabajar. Se mete en el trabajo de todos los compañeros y lo único que hace es crisparnos y descentrarnos a todos", sentenciaba Maite sobre Antonio Montero.

Tras estas palabras, la discusión entre ambas fue volviéndose más tensa. Maite no estaba nada de acuerdo con las palabras de Ana y así se lo hizo ver:

"La soberbia está siendo usted por querer defender tanto a su hermano, pero se va a llevar la pantufla cuando vea lo que hace su hermano ahí, crisparnos y chupar cámara", sentenciaba Galdeano. Tras el encuentro, Sandra Barneda intentó calmar las aguas en el plató y cambiar de tema.

Esta ha sido la primera vez que vemos a la hermana de Antonio Montero sacar uñas y dientes por su hermano, una sobreexposición a la que no nos tiene muy acostumbrados. Pero ha demostrado que cuando se trata de defender a su hermano, ella es la primera.

Antonio Montero sigue dando de qué hablar

El periodista continúa pletórico en el reality. Antonio Montero está demostrando que está disfrutando el concurso. El periodista reveló que "pensaba darlo todo en esta nueva aventura".

| Mediaset

Antonio se ha convertido en uno de los concursantes que más interés ha despertado por la audiencia. Además, el periodista también se ha aventurado a abrirse como nunca antes ante el público, hablando sobre algunos aspectos de su vida personal.

