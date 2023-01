Gustavo Guillermo, posible topo de las Campos, insulta a Carmen Borrego

Gustavo Guillermo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, se ha convertido en el rostro más buscado del momento. Kiko Hernández asegura que tiene pruebas: supuestamente ha traicionado a la presentadora grabándola en privado. Dice que existen “80.000 grabaciones” que “ponen en comidas, cenas y en reuniones con agua con misterio”.

Gustavo Guillermo ha sido señalado, pero realmente nadie ha demostrado que sea el topo de la familia Campos. De momento solo podemos hablar de posible, a pesar de que Kiko Hernández asegura que tiene pruebas para demostrarlo. Él no quiere tener las grabaciones en su móvil, pero dice que puede conseguirlas y demostrar que Gustavo es un supuesto impostor.

Carmen Borrego no ha dado la cara por el empleado de su madre, algo que ha llamado poderosamente la atención de todos. Siempre ha dicho que era como un hermano para ella, así que nadie entiende por qué no le ha defendido de forma fulminante. Cabe a posibilidad de que Carmen llevara un tiempo sospechando de él, por eso no se habría sorprendido.

Gustavo no ha tardado en ponerse en contacto con la colaboradora y lo ha hecho para insultarla. Le ha llamado “sinvergüenza”, insulto que ha hecho que Borrego abandone el plató de Sálvame llorando sin control. Lydia Lozano ha ido detrás de ella para consolarla y después ha confirmado que la situación es bastante tensa y complicada.

Carmen ha regresado a los estudios de Sálvame y se ha mostrado muy molesta con el chófer, cree que ha sido injusto con ella. “Ese mensaje no se lo enviaría a otra persona de mi familia, pero parece que yo soy la tonta del pueblo”. Borrego no entiende que le haya insultado porque ella no es la autora de la información y no puede hacer nada para frenar el tema.

Gustavo Guillermo no se atreve con todos

Gustavo estaba viendo Sálvame cuando Kiko Hernández le ha acusado de ser el traidor de las Campos, pero no ha hecho nada contra él. Le ha enviado un insulto a Carmen Borrego, pero con el exgran hermano ha tenido un comportamiento diferente. “Me sorprende que el mensaje no se lo mande a él”, ha comentado el director del programa.

Carmen está muy dolida, no es la primera vez que tiene problemas con el chófer y esta vez se han cruzado muchos límites. Cabe la posibilidad, porque todavía no hay nada demostrado, de que Gustavo haya traicionado a María Teresa Campos. Según cuentan, le ha grabado en reuniones privadas y usaría ese material para burlarse de ella.

La tía de Alejandra Rubio no ha perdido el tiempo en defender al empleado y eso es lo que le habría molestado a él. Los espectadores piensan que llevaba un tiempo sospechando, de ahí que no mostrara sorpresa al escuchar la información. Terelu también se puso en contacto con ella para recomendarle que dejara de hablar del tema cuanto antes.

Gustavo Guillermo podría perder la confianza del clan

Gustavo está en boca de todos, pero algunos medios han querido dar la cara por él. En este grupo se encuentra Informalia, cuyos redactores aseguran que la culpable de todo es Carmen Borrego. Según la teoría que manejan, habló con el director de Lecturas y se lo contó todo, pero no lo hizo con mala intención.

Borrego está muy dolida, no quiere que nadie sospeche de ella porque este asunto le resulta muy doloroso. Asegura que nunca vendería una información de María Teresa Campos porque para ella no hay nadie más importante.

