Gustavo Guillermo hizo algo muy peligroso en casa de Kiko Hernández

Gustavo Guillermo ha dejado de ser un rostro anónimo para convertirse en el famoso más buscado de Telecinco. Todos los periodistas están deseando hablar con él, pero supuestamente no quiere aprovechar el momento. Su única intención es proteger a la persona que le lleva dando de comer tantos años: María Teresa Campos.

Kiko Hernández reconoce que hasta hace poco era amigo de Gustavo, pero piensa que si se calla no le estaría haciendo un favor. Asegura que el chófer no se comporta bien con María Teresa Campos en ciertas ocasiones y ha insinuado lo peor. Kiko ha explicado que invitó a la presentadora a su casa y que vio una actitud que no le gustó nada.

| GTRES

Gustavo Guillermo, según el relato del colaborador, conduce demasiado rápido y casi se lleva la puerta de la casa de Kiko. “Cuesta 800 euros”, recuerda el madrileño visiblemente molesto y después ha añadido un dato definitivo. Ha dejado claro que lo que está contando está grabado porque en su domicilio hay cámaras, así que el conductor no puede negarlo.

Gustavo no tiene escapatoria, de hecho solamente tiene una opción: dar la cara y explicar por qué se ha armado el revuelo. Algo ha pasado entre él y Hernández porque hasta hace muy poco tenían una relación estupenda. El tertuliano ha cambiado de opinión y ahora asegura que el chófer no es una persona limpia y que esconde demasiadas cosas.

Kiko asegura que Gustavo hizo algo peligroso en su casa: conducir demasiado rápido, tanto que casi se choca con la puerta de la vivienda. Siguiendo el testimonio de Kiko, después se disculpó y le dijo que se había puesto nervioso por los reporteros. Este dato acaba de salir a la luz y las Campos deberían estar preocupadas porque solo es el principio.

Gustavo Guillermo debería explicarse cuanto antes

Kiko Hernández ha dado un paso adelante y ha señalado directamente a Gustavo, quien todavía cuenta con el apoyo de las Campos. Carmen Borrego dice que su empleado es un miembro más de su familia y Hernández no está de acuerdo con esto. “Alguien que traiciona a los míos no es de mi familia”, ha recordado el antiguo concursante de Gran Hermano.

| Sálvame / Telecinco

El colaborador no tiene ningún miedo porque asegura que lo que pasó en su casa está grabado y es demasiado grave. Ha insinuado textualmente que el chófer “no cuida bien” a la familia de Carmen Borrego, por eso no entiende la defensa de las Campos. “Lo demuestro porque yo también tengo cámaras en mi casa”, comenta Hernández mirando a cámara.

Gustavo tiene que resolver un problema importante cuanto antes porque ahora le están acusando de no hacer bien su trabajo. En Sálvame insinúan que conduce demasiado rápido, motivo por el que casi se habría chocado con la puerta del domicilio de Hernández. Supuestamente existen pruebas que demuestran esto, pero lo cierto es que no ha salido publicada ninguna.

Kiko Hernández está dolido y decepcionado

Kiko no pensaba llegar tan lejos, pero han puesto en duda su profesionalidad y ahora ha puesto todas las cartas encima de la mesa. “Esto por chulo, que sois unos chulos todos”, ha gritado ante la atenta mirada de sus compañeros.

Gustavo Guillermo todavía cuenta con el apoyo de Terelu, pero esto podría tener una explicación. La presentadora no quiere que su madre sufra, de ahí que siga contando con los servicios del chófer. Cabe la posibilidad de que María Teresa desconozca lo que está pasando.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp