Gustavo González y su mujer admiten que no hay solución: 'Se acabó'

Gustavo González ha sido durante muchos años uno de los colaboradores habituales de Sálvame. Un espacio en el que incluso ha llegado a hablar de su ruptura matrimonial y de su nueva relación con su actual esposa, María Lapiedra. Pero hace unos meses su contrato en aquel llegó a su fin y no fue renovado, por lo que ahora ha tenido que tomar un nuevo rumbo.

El fotógrafo ahora está centrado en su vida familiar y, sobre todo, en potenciar sus redes sociales para seguir ganando dinero.

Gustavo González tuvo un final televisivo inesperado

El paparazzi dio mucho juego a Sálvame, fundamentalmente por su vida personal. Y es que destapó aspectos íntimos de la misma e incluso llegó a intercambiarse reproches con María. Precisamente porque era una 'baza' buena para el formato, por eso nadie imaginaba que, de un día para otro, dejara de ejercer como colaborador.

Desde marzo, Gustavo ya no se sienta cada tarde en el plató del citado formato y esto suscitó todo tipo de rumores. Sin embargo, recientemente él quiso acabar con las especulaciones concediendo una entrevista a la revista Pronto. En la misma expuso: “La tele fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso”.

“En Sálvame no me renovaron el contrato y se acabó. Nada más”. A lo que añadió: “Me siento orgulloso de haber formado parte del programa y quiero dejar claro que no estoy cabreado con nadie”.

| Mediaset

De igual modo, contó que no le dieron ninguna explicación para no seguir contando con él. Solo dijo: “Será que no les gustaba, pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre los colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias”.

“Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible”.

Él dejó muy claro que se había acabado la relación contractual con La Fábrica de la Tele y nada más. Aunque sobre su marcha de la televisión está el rumor de que se ha debido a su implicación directa en la llamada Operación Deluxe. Nos estamos refiriendo a la supuesta trama en la que un policía pasaba información personal de famosos a supuestos colaboradores como Gustavo.

Gustavo González y su nueva vida lejos de la televisión

El marido de María Lapiedra, aunque no esté ahora cada día en la pequeña pantalla, sigue trabajando. Sí, continúa ejerciendo como fotógrafo para la prensa rosa y realizando reportajes como antes de que se hiciera conocido.

No obstante, el no trabajar ahora como colaborador le permite tener más tiempo para su familia. De ahí que aproveche al máximo para disfrutar de su pareja, de la hija que tienen en común y de sus hijos mayores.

Esto no es todo. Conocedor de que las redes sociales son una buena fuente de ingresos para los famosos, está intentando potenciarlas al máximo. Por este motivo, no duda en hacer publicidad en ellas de marcas y negocios que le pagan por ello.

Pero es que aún hay más, pues en Instagram ha apostado por dar a conocer sus dotes culinarias. Por este motivo, intenta ganarse seguidores dando a conocer sus recetas de cocina e incluso sus cursos de gastronomía. Algo que curiosamente está haciendo también otro antiguo colaborador de Sálvame como es Antonio David Flores.

La esposa de González, que también lleva tiempo sin aparecer en televisión, está trabajando asimismo para convertirse en toda una influencer. Así, da a conocer sus estilismos y, sola o junto a él, ejerce de imagen de firmas de alimentación, moda e incluso muebles.