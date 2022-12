Gonzalo Miró asume que lo de su ex Amaia Montero es verdad

Gonzalo Miró pasó dos años de su vida con la cantante Amaia Montero. Desgraciadamente la relación se acabó, pero ellos han mantenido el contacto y la amistad. De ahí que él esté preocupado por el estado de la salud de ella.

El colaborador vio que la complicada situación que atravesaba la vasca saltó a la luz tras una fotografía que ella publicó de sí misma. Tras desvelarse que vivía un momento de gran estrés y tensión, tuvo que ser ingresada en una clínica.

Gonzalo Miró, gracias a la última información que ha publicado Socialité, se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Ha confirmado que lo que cuentan es verdad: Amaia Montero continúa con su tratamiento

Afortunadamente, ya está en casa, se rumorea que está mucho mejor y él ha podido saber que es cierto. Ha salido de dudas después de que la exlíder de La Oreja de Van Gogh lo haya reconocido públicamente.

Gonzalo, según han contado en Telecinco, ha confirmado ya que lo de Amaia es completamente cierto. Supuestamente él está dispuesto a ayudar en todo lo que se necesario.

| GTRES

Gonzalo Miró conoce la verdad de su estado

El hijo de Pilar Miró se ha mostrado muy preocupado por el estado de Amaia. Ha seguido de cerca su situación y su ingreso en una clínica navarra. Pero ahora respira tranquilo porque está ya en casa y mucho mejor, como no ha dudado en revelar ella misma.

En concreto, Gonzalo ha visto que Montero ha dejado claro a todo el mundo que está más recuperada. Y lo ha hecho a través de un mensaje que ha enviado a Kiko Hernández, que se había comunicado con ella. El colaborador ha leído en Sálvame el WhatsApp: “Hola, Kiko, hoy he visto el programa y me ha encantado lo que has dicho, porque, además, es la verdad”.

“Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me he emocionado mucho”.

Tras dicha lectura, Miró ha podido ser testigo de que todo el público y los colaboradores han aplaudido a la cantante. Al tiempo que el exconcursante de GH le ha dicho: “Recupérate, que eres muy grande. Tienes que venir aquí a presentar tu nuevo disco”.

Gonzalo Miró respira tranquilo

El colaborador de La Sexta con lo sucedido en Sálvame ya está mucho más tranquilo respecto al estado de Amaia. A su tranquilidad también ha contribuido que ella va volviendo a su rutina, aunque sigue lejos de las redes.

En concreto, Gonzalo vio que en el mencionado programa de Telecinco se emitieron unas imágenes donde su ex se encontraba en Biarritz. En dicha ciudad estaba en compañía de sus amigos.

No solo él se alegra de que ella vaya mejor sino también otros compañeros de profesión que estos días le han querido mandar mensajes de ánimo y cariño a Montero. Este sería el caso de Ana Torroja que ha dicho: “La vida no es una autopista, es una carretera llena de curvas, subidas y bajadas. Hay veces que uno necesita bajar, para volver a subir”.

| EuropaPress

De igual modo, las redes se han llenado de comentarios de fans mandando mucha fuerza a la cantante. Nos estamos refiriendo a algunos tales como “Salud y fuerza” y “Qué ganas de que vuelva y calle tantas bocas”.

En esta misma línea encontramos: “Solo deseo que ella esté rodeada de buena gente desinteresada que le aconseje bien y que se vaya a lugares espirituales que la inspiren. Que se recupere” y “Tiene y debe estar tranquila”.

Eso sí, también hay quienes han aprovechado para pedir a la prensa que la respete y deje de hablar de ella para que se recupere. Lo han hecho con tuits como estos: “Dejadla en paz. Luego habláis de que si la salud mental es importante”.

