Gloria Trevi confiesa algo inesperado sobre su etapa en la cárcel

Gloria Trevi es una cantante mexicana de fama internacional que vio como su vida dio un giro radical en el año 1999. Y es que en aquel momento fue detenida y llevada a la cárcel, donde pasó cinco años. Una dura experiencia de la que ahora no ha dudado en hablar en el programa Viajando con Chester.

Gloria Trevi se ha sincerado con Risto Mejide sobre su estancia entre rejas, en la que ha confesado que se dio cuenta de muchas cosas. Es más, se ha atrevido a hablar sin tapujos de la relación que mantuvo con el hombre que considera el culpable de su desgracia.

Gloria Trevi relata su etapa más complicada

La cantante de 'Pelo suelto' ha acudido estos días al programa Viajando con Chester, que presenta Risto en Cuatro. Un espacio donde se ha sentido tan a gusto que no ha dudado en sincerarse por completo con aquel y con la audiencia. Ha hablado de los cinco años que pasó encerrada tras ser detenida junto a su entonces pareja, Sergio Andrade.

Exactamente, Trevi estuvo tres años en una cárcel de Brasil y dos en una de México, acusada de cómplice de delitos de violación y secuestro de menores. Delitos de los que más tarde fue absuelta y puesta en libertad.

| Cuatro

Gloria Trevi no ha tenido reparos en contar cómo pasó esa difícil situación: “En Brasil pasé unos años muy duros. El primer día que me metieron en la cárcel pensé que iba a salir por la tarde. Sí, porque los papás que habían puesto la denuncia ya habían dicho que yo no tenía nada que ver”.

Ha reconocido que el haber perdido a su hija dos meses antes hacía que nada le importara. Aunque ha admitido que pensaba en que sus padres no la vieran temerosa. Y también pensaba “en quienes me odiaban, porque no quería que se burlaran más”.

En este punto, ha sido cuando Trevi ha sorprendido haciendo una confesión inesperada. Ha dicho: “A la cárcel de mujeres, una de las más fuertes del mundo, llegué estando acusada de ser una depredadora de niños y allí había miles de madres”. De ahí que temió por su vida, aunque la mantuvieron separada del resto inicialmente para evitar que pudiera ser agredida.

A lo que ha añadido lo que aprendió: “Me di cuenta de que no podía decir que era la más infeliz del mundo. No podía hacerlo porque allí había mujeres que escasamente habían visto rayos de felicidad”.

Gloria Trevi 'desenmascara' al que fue su pareja

Gloria Trevi también ha aprovechado su entrevista en Viajando con Chester para hablar de su expareja, Sergio Andrade. Sí, del productor musical que hizo que pasara ese calvario y que cumplió condena tras ser declarado culpable de los delitos que le imputaban. Un hombre del que ha afirmado que “para mí él era el rey Midas”.

“Cuando lo conocí con 15 años lo veo con una admiración que él supo que yo la confundiera con amor. Yo sentí que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos. No era como yo lo idealicé”.

Asimismo, Gloria Trevi ha afirmado: “Me enamoro de la persona incorrecta. Estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida. A los 30 estaba quebrada, me sentía vieja, decadente y no me sentía ni bonita ni amada”.

“Ahora, que tengo 54 años, me siento espectacular y más joven que cuando tenía 20. Y es que aquello que sentí fue por una persona que te golpea tu autoestima, pero a todo he sobrevivido”.