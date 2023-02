Gloria Camila tiene un gesto con su madre que emociona a Rociíto

Gloria Camila decidió alejarse de la televisión para estar tranquila y no encontrarse siempre en el ojo del huracán. Pero lo cierto es que sigue siendo noticia a pesar de todo. Lo ha sido por un enfrentamiento con Kiko Hernández y ahora porque ha hecho algo que ha podido emocionar a Rocío Carrasco.

En concreto, la joven ha procedido a hacerse un tatuaje muy especial. Se trata de un dibujo que es una manera de tener a Rocío Jurado siempre presente. Y tan orgullosa está del mismo que no ha dudado en enseñárselo a todo el mundo en redes sociales.

Gloria Camila presume del nuevo dibujo que lleva en su cuerpo

A la hija de Ortega Cano le gustan mucho los tatuajes y tiene varios. Y ahora ha querido hacerse alguno más y uno específicamente es un guiño de amor hacia la mujer más importante de su vida.

En las stories de su Instagram es donde ha mostrado el dibujo que ahora luce en una de sus manos y que le recuerda a 'La Jurado'. Se trata del número 111, del que ha explicado el porqué se lo ha tatuado. Ha dicho: “11 es el número favorito de mamá y 111 es el número del ángel (intuición y verdad)”.

Detalle con el que Gloria Camila quiere llevar a la artista siempre cerca de ella, como si de su ángel de la guarda se tratase.

Gloria Camila y sus otros nuevos tatuajes

La tía de Rocío Flores, además de la mencionada cifra, ha aprovechado para añadir más dibujos a su cuerpo. En la cara interna de uno de sus dedos se ha tatuado un emoticono de una carita sonriente y en la de otro una D. Letra que casi con toda seguridad se la ha tatuado para demostrar el amor que siente hacia su chico, David García.

De igual modo, en una de sus muñecas se ha 'grabado' con tinta la palabra surviving y en otra time. Juntándolas forman la frase: “Tiempo de supervivencia”. Sobre la misma, ella ha comentado: “Estos creo que son una realidad de las grandes”.

Y aún hay más. Ahora en otros de sus dedos luce una mariposa y también unos puntitos.

Gloria Camila tiene muchos planes de futuro

Gloria Camila con estos tatuajes ha dejado claro que está en un momento de su vida en el que necesita 'renovarse'. Un momento en el que está más pendiente que nunca de su padre, tras separarse de su mujer, y donde tiene muchos planes de futuro. En una conversación con sus seguidores en Instagram es donde ha revelado lo que desea a corto, medio y largo plazo.

Ha confesado que “aunque no tengo planeada boda, me encantaría”. Tanto es así que ha aprovechado para lanzarle una indirecta a su chico preguntándole cuándo le va a pedir matrimonio: “¿Tardas mucho?”. Es más, incluso ha admitido que le gustaría tener hijos muy pronto.

La excolaboradora de Ya es mediodía desea hacer ambas cosas, casarse y formar su familia, con su pareja. Y es que ha afirmado con rotundidad que David “me ha traído muchas buenas. Es un ser de luz”.

A nivel laboral, parece que Gloria Camila tiene también establecidas sus metas, pero no nos queda claro si estas tienen que ver o no con la televisión. Un fan le ha preguntado si volverá a la pequeña pantalla y su respuesta no ha sido muy contundente. Ha dicho: “Quién sabe, nunca digas nunca”.