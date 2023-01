Gloria Camila reconoce qué pasará en tres días y pide que nadie lo grabe

Gloria Camila lleva meses sin aparecer en televisión pues, tras su paso por Pesadilla en el Paraíso y numerosas polémicas familiares, decidió dejarla temporalmente. Aunque esto no impide que esté al día de todo lo que pasa en la pequeña pantalla. Buena muestra de ello es que este fin de semana llamó al programa Fiesta para intentar paralizar un reportaje.

Lo hizo para que no se emitieran imágenes del museo taurino que va a abrir sus puertas en San Sebastián de los Reyes. Y es que no quería que ya viera la luz la sala que está dedicada a su padre, Ortega Cano.

Se mostró muy enfadada con el formato y con las intenciones de este. No deseaba que la inauguración y el citado torero perdieran el protagonismo que tendrán dentro de tres días. Y es que el 19 de enero el citado espacio va a ponerse en marcha.

Gloria Camila llama al programa

La hija de Ortega Cano vio que este sábado el programa Fiesta anunció que se encontraba en el museo taurino de San Sebastián de Reyes. En efecto, había enviado al colaborador Iván González para que hiciera un directo desde allí. Claro, porque cobraba protagonismo el hecho de que este centro expositivo, que se inaugurará en tres días, tenga una sala dedicada a Ortega Cano.

El conocer esta información y el pensar que iban a mostrar la sala dedicada a su padre hizo que Gloria llamara al espacio de Telecinco. Y lo hizo con la intención de frenar el directo. No estaba dispuesta a que se viera dicha parte del museo antes de su apertura.

Exactamente lo que llevó a cabo fue llamar a su amiga Amor Romeira, que trabaja en el cierto formato. En un primer momento fue la canaria la que expuso lo que le sucedía a la joven. Dijo: “Me dice que su padre está cabreado porque eso no se puede hacer, la inauguración es el jueves”.

Ante esta situación, Emma García, la presentadora, explicó: “El alcalde nos ha permitido entrar, no es que nos hayamos colado”. Unas palabras que fueron ratificadas por el propio Iván: “Es así. Además, Aniceto y Ortega han hablado con Miguel Perdiguero, el alcalde, y le han dado el ok”.

“Donde estamos no es dentro del museo, estamos en la parte primera donde no hay ningún objeto personal ni ninguna foto de José. Aquí estamos viendo imágenes de los encierros del pueblo”.

Tras las explicaciones, Gloria tomó la palabra para decir: “La parte taurina de mi padre no se puede sacar o estaría bien no sacarla. Es básicamente para no fastidiar la inauguración. Entonces, ¿para qué se hace una inauguración?”.

Unas palabras que llevaron a Emma a dejar claro que “nosotros estamos ahí porque el alcalde nos ha dado autorización. Nosotros no nos hemos saltado ni a nada ni a nadie. Y encima es que estamos promocionando el museo y la parte de tu padre”.

Gloria Camila repite llamada

La hermana de Rocío Carrasco parece que, aunque no trabaja en televisión, no quiere dejarla de lado. Por este motivo, al día siguiente volvió a llamar a Fiesta para tener un enfrentamiento con la ex de José, Ana María Aldón, y con el citado Iván. Y es que les reprochó que sean amigos y que él se posicione al lado de esta.

Al escuchar el ataque, la colaboradora señalada le replicó: “No es cuestión de reprochar si Iván se lleva bien conmigo. Da igual, somos del team de la humanidad. Somos seres humanos, compañeros de trabajo y tenemos que llevarnos bien”.

Un comentario que llevó a Gloria, que días atrás había arremetido contra la hija de Aldón, a responderle. Dijo: “Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad y no solo en un programa de televisión”.

Ante estas palabras, Aldón expuso, después de que su ya ex hijastra colgara: “Es una frase dolorosa, pero estoy acostumbrada. Antes eran dolorosas, ahora ya no me duelen tanto”.

Gloria Camila arremete contra Iván González

Además, Gloria Camila aprovechó para negar que el joven colaborador y ella hubieran tenido algo en el pasado, como se había revelado. Ella reconoció que solo tuvieron un tonteo hace muchísimo tiempo y nada más.

Pero Iván no se quedó callado: “Nunca he hablado de esto y no lo voy a hacer, pero las mentiras que se las cuente a su novio, que igual se las cree. Que no tense la cuerda porque, a veces, esta se parte. Si se parte a mí no me va a afectar en nada en absoluto”.

“Y que deje de gobernar a todo el mundo y que viva su vida. Yo seré del team que me apetezca”.

