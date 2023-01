Brutal venganza de Gerard Piqué contra Shakira: aparece conduciendo un Twingo

Estaba en todas las quinielas y, finalmente, lo ha hecho. Gerard Piqué no es de los que se muerde la lengua, ya que le gusta mojarse y vacilar. Sin esta premisa, no se explica el gesto que ha tenido este domingo antes de empezar la jornada de la Kings League .

El excentral del Barcelona se ha presentado conduciendo un Twingo. Es la particular respuesta de Gerard Piqué a la canción de Shakira donde la ex del futbolista comparaba a su actual pareja, Clara Chía, con un coche de gama baja.

Gerard Piqué contraataca ante las duras palabras recibidas

Gerard Piqué nunca se ha callado nada, puesto que morderse la lengua no va con él. No lo hacía cuando era futbolista y no lo hace ahora, que ya está 'jubilado'. Gerard Piqué, veinticuatro horas después de la bomba de Shakira, decidió contestar a todas las referencias de Shakira en la canción con Bizarrap.

Shakira comparaba la actual pareja de Gerard Piqué con un Casio y este anunció un acuerdo de Casio con la Kings League. También, Shakira comparó a Clara Chía con un Twingo y Gerard Piqué prometió querer cerrar un acuerdo "personal" con la marca automovilística. Y este domingo lo ha hecho: ha adquirido el modelo eléctrico de Renault y se ha presentado conduciéndolo hasta las oficinas de la Kings League.

Shakira se está haciendo de oro

Que si uno dispara contra el otro, que si el otro dispara contra uno; lo cierto es que es una guerra sin aparente vencedor. Si debemos hablar sobre quién ha ingresado una gran cantidad de dinero estos últimos días, está claro que ha ganado por goleada Shakira.

Desde que se enteró de que Gerard Piqué le había sido infiel, la cantante colombiana ha ido sacando los trapos sucios del futbolista en sus tres últimas canciones: Te felicito, Monotonía y la sesión #53 con Bizarrap.

Según elEconomista.es, gracias a las visitas en Spotify y YouTube, la colombiana suma ya una ganancia de 34 millones de euros por estas tres canciones dedicadas a la separación con su exmarido.

Para entender el dineral que representa, ese dinero es más del doble que la multa que le reclama la Agencia Tributaria: 14,4 millones de euros. Es fácil realizar los números: por cada 1000 visitas en YouTube se ingresa entre 2 y 28 euros; y por cada reproducción en Spotify se cobra 0,038 euros.

