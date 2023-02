Georgina Rodríguez gasta 3.500 euros todas las noches y el motivo impacta

Georgina Rodríguez y su pareja, el futbolistaCristiano Ronaldo, llevan una vida llena de lujos y comodidades. Lo último sobre la pareja es que se gastan 3.500 euros todas las noches. Sin duda, un gran desembolso que tiene una razón de ser.

Georgina Rodríguez se tiene que ‘conformar’ con un lujoso hotel

Georgina Rodríguez ha puesto rumbo a Arabia Saudí debido a los intereses laborales de su novio. El futbolista portugués fichó por el club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, equipo con el que lleva jugando desde este 1 de enero.

La duración del contrato que ha firmado es para dos temporadas y media. Razón de sobra para que tanto Georgina Rodríguez como Cristiano decidan buscar un nidito de amor en la ciudad. Como no podía ser de otra manera, la pareja ya está a la espera de la que será su nueva mansión.

No obstante, mientras tanto, no les ha quedado más remedio que instalarse en el lujoso hotel Four Season Hotel Riyadh. Una estancia con todo tipo de comodidades que les cuesta nada más ni menos que 3.500 euros la noche.

Tal y como ha informado el diario británico Daily Mail, la pareja de Georgina Rodríguez habría alquilado un total de 17 habitaciones. Todas ellas distribuidas entre las plantas 48 y 50 del hotel. El cual, por cierto, se sitúa en el quinto rascacielos más alto de todo el país.

A pesar del gran desembolso de dinero supone esta estancia, lo cierto es que la familia Aveiro Rodríguez puede permitírselo sin problema. Y no solo por la fortuna que el futbolista ha amasado a lo largo de toda su carrera. Cristiano Ronaldo va a ingresar 200 millones de euros por su fichaje con el Al-Nassr.

Así es el hotel en el que está hospedada Georgina Rodríguez

El Four Seasons cuenta con todo tipo de atractivos para que la estancia de toda la familia sea de ensueño. El resort de lujo ofrece a todos sus huéspedes unas fantásticas instalaciones. Piscina al aire libre, spa, pista de tenis o gimnasio son algunas de ellas.

Además, la llegada de la pareja a la ciudad está despertando auténtica devoción, como si de estrellas se tratase. Recordemos que el Gobierno ha sido indulgente con la situación de la pareja. Según las leyes del país, solo se permite a los casados vivir bajo el mismo techo.

Así pues, en el Four Seasons han desplegado un protocolo especial para garantizar la seguridad de Georgina Rodríguez y compañía. Lo ideal para evitar que nadie les moleste durante su estancia allí.

La suite que ocupan mide 350 metros, los cuales se dividen dos pisos. Cuenta con cocina, sala de estar, despacho y unas espléndidas vistas a la ciudad. Dispone también de gran espacio para acoger grandes celebraciones.

La decoración es otro factor clave, el estilo cuidado, lujoso y moderno se nota en cada rincón del espacio. Llama la atención el baño, completamente elaborado en mármol blanco. Además, dispone de doble lavabo, bañera de hidromasaje y ducha.

Está claro que cada euro que vale su estancia en el hotel está totalmente justificado con las increíbles prestaciones que están disfrutando.

Con todos estos lujos y la pequeña fortuna que ha ganado con su remuneración, seguro que tanto Georgina Rodríguez como el resto de la familia no tienen prisa en irse.