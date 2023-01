Georgina Rodríguez anuncia la noticia más impactante: 'Menos de 24 horas'

Georgina Rodríguez nunca deja indiferente con sus apariciones en público y, una vez más, lo ha vuelto a demostrar. La influencer ha dejado a todos boquiabiertos con su presencia en la gala de los Joy Awards en Arabia Saudí. Georgina y Cristiano Ronaldo ya se encuentran totalmente instalados en el país y la influencer viene dispuesta a sorprender a todos.

Georgina aparecía con un look impresionante que fue el que más dio de qué hablar de toda la noche. La influencer se posicionó como una de las mejores vestidas de toda la alfombra roja.

Además, reveló una noticia de lo más impactante sobre el vestido que llevaba. Según contó a los medios, su look fue confeccionado en menos de 24 horas, y es que nadie podría haberlo defendido como ella.

Georgina impacta con su último look

Georgina y Cristiano ya han conseguido reestructurar su vida en Riyadh, capital de Arabia Saudí. Tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por el equipo de fútbol Al-Nassr, la familia entera se trasladaba al continente asiático. Y todo apunta a que Georgina está dispuesta a continuar deslumbrando allá por donde pasa.

| Instagram @georginagio

El pasado sábado, Riyadh acogía la ceremonia de premios Joy Awards y las celebridades más influyentes de todo el mundo hicieron acto de presencia. Como era de esperar, Georgina no quiso perdérselo. La influencer hizo su primera alfombra roja en el país y su look fue de lo más comentado.

Georgina sorprendió a todos con un impresionante vestido de terciopelo azul con escote palabra de honor. Un vestido ceñido que resaltaba su silueta y una media cola que caía ligeramente al suelo. Lo cierto es que le quedaba como un guante y todas las cámaras fueron hacia su persona.

La mujer de Cristiano Ronaldo llevaba un velo que cubría su larga melena negra. Georgina optó por llevar unos guantes que cubrían sus manos, en un color a juego con el vestido. Un look que muchos podrían pensar que había sido resultado de semanas de preparación. Sin embargo, Georgina sorprendió a todos revelando que el look había sido creado en menos de 24 horas.

| Instagram @georginagio

Así lo confesó ella misma ante los medios de comunicación de la gala de premios. Pero ese no fue el único detalle que sorprendió. La influencer también llevaba unas exclusivas joyas de una de las firmas más lujosas de Arabia Saudí, la firma Kooheji.

Según han publicado varios medios especializados, dichas joyas tendrían un valor de medio millón de euros.

Georgina, criticada por su pésimo inglés

Georgina arrasó en redes sociales con su look, de eso no cabía ni la menor duda. Su post en Instagram donde mostraba el vestido acumuló rápidamente el millón de likes en cuestión de media hora. Pero hubo otro momento de la noche que también protagonizó Georgina y no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

La novia de Cristiano Ronaldo fue entrevistada, muy brevemente, por los medios en inglés. Y lo cierto es que su inglés dejaba mucho que desear. Sus palabras fueron recogidas por los usuarios en redes sociales, quienes no daban crédito a su falta de fluidez:

"Georgina Rodríguez entraba a las clases de inglés o, ¿solo iba a ver los catálogos de Avon y Mary kay?" o "Georgina Rodríguez hablando en inglés me recordó a mí misma cuando tenía 14 y tenía que exponer en clase de inglés", fueron algunos de los comentarios que se podía ver en redes sociales.

